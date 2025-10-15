×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güllü'nün son anlarını kaydetmişti! Olay günüyle ilgili ilk kez konuştu

Güncelleme Tarihi:

#Gül'ün Son Anları#Gül'ün Ölümü#Neler Oluyor Hayatta
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 13:36

Şarkıcı Güllü'nün düşerek ölmeden önceki son anlarını kaydeden Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ilk kez Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programında konuştu. Olay anını anlatan Ulu, "Film izledik, şarkılar dinledik. Çok güzel bir gece geçiriyorduk." dedi.

Haberin Devamı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yaşanan her gelişme kamuoyunda yakından takip ediliyor. Son olarak Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor" programına katılan oğlu Tuğberk Yağız Gülter bugün annesinin doğum günü olduğunu söyleyip gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan olay günü Güllü'nün son anlarını kaydeden, kızı Tuyan Ülkem'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ilk kez olay gününü anlattı. Üzüntüden sokağa dahi çıkamadıklarını söyleyip "Film izledik, şarkılar dinledik. Çok güzel bir gece geçiriyorduk." dedi. 

"BENİM SULTANIMIN DOĞUM GÜNÜ"

Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına katılan  Tuğberk Yağız Gülter, geçerdikleri zorlu süreci anlattı. Bugün annesinin doğum günü olduğunu söyleyen Gülter, gözyaşlarını tutamadı:

''Bugün 15 Ekim, benim sultanımın doğum günü. Herkese sesleniyorum lütfen dua edin. Yardım edin, dua edin. Ben annemi ellerimle toprağa verdim bu yaşımda. Ben ona sarılamadım, daha doyamadım kokusunu çekemedim içime.'' 

Haberin Devamı

Güllünün son anlarını kaydetmişti Olay günüyle ilgili ilk kez konuştu

Gözden KaçmasınFatih Ürek kalp krizi geçirdi Fatih Ürek son dakika sağlık durumu nasılFatih Ürek kalp krizi geçirdi! Fatih Ürek son dakika sağlık durumu nasıl?Haberi görüntüle

SON GÜNLERİNİ KAYDEDEN İSİM İLK KEZ KONUŞTU

Güllü'nün son anlarını kaydeden kızı Tuyan Ülkem'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ilk kez Neler Oluyor Hayatta programında olay günü yaşananları anlattı.

İşte Uyar'ın Güllü'nün son anlarıyla ilgili sözleri:

"Güllü benim manevi annemdi. Ben 1 sene önce annemi kaybettim. Gül anne de bana bir anne gibi sahip çıktı. Sen benim kızımsın dedi. Ben 1 ay önce trafik kazası geçirdiğimden beri Gül anne bana çok destek oldu. Evine ilk defa gelmiyorum. Gül anneyi çok severdim. Şarkı söylüyordu video çekmiştim. Son videosu olduğunu asla düşünemezdim. Film izledik, şarkılar dinledik. Çok güzel bir gece geçiriyorduk. Uyku dahi uyuyamıyorum, gözümün önünden gitmiyor görüntüsü. Sokağa dahi çıkamıyoruz insanlar bir suçumuz varmış gibi kötü bakışlara maruz kalıyoruz. Yerde yatarkenki görüntüsünü gördüm. Can yakıcı bir görüntüydü.''

Güllünün son anlarını kaydetmişti Olay günüyle ilgili ilk kez konuştu

Haberin Devamı

SON ANLARINDA EĞLENİYORDU

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının düşmeden önce evin salonunda çekilen son görüntüsü geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Görüntüde, Güllü'nün televizyonda çalan şarkıya eşlik ettiği, Tuyan Ülkem Gülter'in televizyonun önünde dans ettiği, olay gecesi evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüldü.

Gözden KaçmasınSebebini bilim insanları da anlayamadı ama sonuçları tüm dünyayı ilgilendiriyor: Bu bölgede özel bir şey yaşanıyor | Güney Atlantik Anomalisinde neler oluyorSebebini bilim insanları da anlayamadı ama sonuçları tüm dünyayı ilgilendiriyor: 'Bu bölgede özel bir şey yaşanıyor' | Güney Atlantik Anomalisi'nde neler oluyor?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gül'ün Son Anları#Gül'ün Ölümü#Neler Oluyor Hayatta

BAKMADAN GEÇME!