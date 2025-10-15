Güllü'nün son anlarını kaydetmişti! Olay günüyle ilgili ilk kez konuştu

Haberin Devamı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yaşanan her gelişme kamuoyunda yakından takip ediliyor. Son olarak Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor" programına katılan oğlu Tuğberk Yağız Gülter bugün annesinin doğum günü olduğunu söyleyip gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan olay günü Güllü'nün son anlarını kaydeden, kızı Tuyan Ülkem'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ilk kez olay gününü anlattı. Üzüntüden sokağa dahi çıkamadıklarını söyleyip "Film izledik, şarkılar dinledik. Çok güzel bir gece geçiriyorduk." dedi.

"BENİM SULTANIMIN DOĞUM GÜNÜ"

Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına katılan Tuğberk Yağız Gülter, geçerdikleri zorlu süreci anlattı. Bugün annesinin doğum günü olduğunu söyleyen Gülter, gözyaşlarını tutamadı:

''Bugün 15 Ekim, benim sultanımın doğum günü. Herkese sesleniyorum lütfen dua edin. Yardım edin, dua edin. Ben annemi ellerimle toprağa verdim bu yaşımda. Ben ona sarılamadım, daha doyamadım kokusunu çekemedim içime.''

SON GÜNLERİNİ KAYDEDEN İSİM İLK KEZ KONUŞTU

Güllü'nün son anlarını kaydeden kızı Tuyan Ülkem'in arkadaşı Sultan Nur Ulu ilk kez Neler Oluyor Hayatta programında olay günü yaşananları anlattı.

İşte Uyar'ın Güllü'nün son anlarıyla ilgili sözleri:

"Güllü benim manevi annemdi. Ben 1 sene önce annemi kaybettim. Gül anne de bana bir anne gibi sahip çıktı. Sen benim kızımsın dedi. Ben 1 ay önce trafik kazası geçirdiğimden beri Gül anne bana çok destek oldu. Evine ilk defa gelmiyorum. Gül anneyi çok severdim. Şarkı söylüyordu video çekmiştim. Son videosu olduğunu asla düşünemezdim. Film izledik, şarkılar dinledik. Çok güzel bir gece geçiriyorduk. Uyku dahi uyuyamıyorum, gözümün önünden gitmiyor görüntüsü. Sokağa dahi çıkamıyoruz insanlar bir suçumuz varmış gibi kötü bakışlara maruz kalıyoruz. Yerde yatarkenki görüntüsünü gördüm. Can yakıcı bir görüntüydü.''

SON ANLARINDA EĞLENİYORDU

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının düşmeden önce evin salonunda çekilen son görüntüsü geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Görüntüde, Güllü'nün televizyonda çalan şarkıya eşlik ettiği, Tuyan Ülkem Gülter'in televizyonun önünde dans ettiği, olay gecesi evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüldü.