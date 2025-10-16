Güllü'nün patronundan çok konuşulacak iddia: "Annemi öldürmek istiyorum" demiş!

Haberin Devamı

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle iligli iddialar gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor programına katılan Güllü'nün patronu Ferdi Aydın Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in annesinin vefatından kısa süre önce arkadaşlarına "Ben annemden nefret ediyorum, bazen öldürmek istiyorum." dediğini iddia etti. Ferdi Aydın'ın iddiası üzerine hareket geçen aile avukatı suç duyurusunda bulundu.

GÜLLÜ'NÜN PATRONU'NDAN SARSICI İDDİA

Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta programına bağlanan şarkıcının patronu Ferdi Aydın, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in annesinin vefatından kısa süre önce arkadaşlarına "Ben annemden nefret ediyorum bazen öldürmek istiyorum." dediğini iddia ederek şüphe oklarını genç kadının üzerine yöneltti.

Haberin Devamı

İşte Aydın'ın programdaki sözleri:

''Güllü hanımın kızı birçok kişiye şunu anlatmış: Ben annemden nefret ediyorum, bazen öldürmek istiyorum. Benim bu hale düşmememin sebebi annem demiş. Kızı yasaklı madde kullanıyor. Bir buçuk ay önce Güllü hanımın kızı hastaneye başvuru yapmış ama işe alınmamış. Alınmama nedeni yine yasaklı madde. Çiğdem'in yakınlarından biri aradı. Biz vicdan azabından kafamızı yastığa koyamıyoruz dediler. Çiğdem bir gün önce arkadaşını aramış demiş ki tekrar Güllü ile barıştım. Güllü ablanın boyu 1.62'ydi. Pencere 70 cm neredeyse kadının göbek deliğine geliyor. Parkeler ahşap değil. Güllü hanımın kızı ve arkadaşı cep telefonuyla kaçıyorlar.''

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Program sonrasında ise ailenin Avukatı Rahmi Çelik iddialarla ilgili aile adına suç duyurusunda bulundu. Güllü'ye ait hesaptan Rahmi Çelik'in açıklaması paylaşıldı.

Çelik suç duyurusunu şu sözlerle kamuoyuna duyurdu:

Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut'un mirasçıları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak, Ferdi Aydın hakkında muhtelif suç isnadları ile Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. 16.10.2025 Tuğyan Ülkem Gülter Tuğberk Yağız Hamza Gülter Vekili Av. Rahmi Çelik.'