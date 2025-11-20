×
Güllü'nün ölümündeki sır perdesini çözecek raporlar bekleniyor! Davaya bir savcı daha atandı

Kasım 20, 2025

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, dosyaya bir savcı daha atandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyoruz" dedi.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verilirken, ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DOSYAYA BAKAN SAVCI SAYISI 3 OLDU

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atandı. Böylece dosyaya bakan savcı sayısı 3'e yükseldi. Dosyada bilirkişi raporu ile ev içi güvenlik kamera görüntülerinin ses analiz sonuçları beklenirken; soruşturmayı bizzat yürüten Başsavcı Öksüz, görüntüleri ilk olarak Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne ardından Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne son olarak da TÜBİTAK'a gönderdi.

TÜBİTAK'TA UZMANLAR İLE GÖRÜŞTÜ

Analiz çalışmaları sürerken; Gebze'de bulunan TÜBİTAK tesisini ziyaret ederek uzmanlarla toplantı yapan Başsavcı Öksüz, seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların tape dökümünün çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü ve bilirkişi raporunun da yakın zamanda çıkmasının beklendiğini söyledi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile ses analiz sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.

