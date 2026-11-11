Güllü'nün oğlundan Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında suç duyurusu! Ses kayıtlarını iki ayrı uzmana inceletti: 'Bırak beni'

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Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında işlem yapıldı. Soruşturma sonunda Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ‘Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu Gülter, 9 Ekim 2026’da ‘Üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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İKİ AYRI UZMAN RAPORU HAZIRLANDI

Güllü’nün hayatını kaybettiği olaya ilişkin oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, ev içi güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin iki ayrı ses inceleme raporu hazırlattı. 28 Ekim 2026 tarihli bilimsel mütalaa raporu, avukatların talebi üzerine adli ses ve görüntü incelemeleri uzmanı, adli bilimler uzmanı, adli ve kriminalistik incelemeler bilirkişisi tarafından hazırlandı. İkinci uzman görüşü ise 6 Kasım’da ses mühendisi ve müzik prodüksiyonu alanında çalışan Mustafa Arapoğlu tarafından düzenlendi.

‘BEN KAPATTIM KAMERALARI’ SÖZLERİ KAYIT DÖKÜMÜNDE

Mustafa Arapoğlu tarafından hazırlanan raporda, konuşmalar dakika ve saniye cinsinden zaman damgalarıyla sıralandı. Kayıt dökümüne göre, 1 dakika 2’nci saniyede Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen ‘Nasılsın?’ ifadesinin ardından, 1 dakika 4’üncü saniyede ‘Abim kapattım kameraları’, 1 dakika 8’inci saniyede ise ‘Ben kapattım kameraları’ sözleri yer aldı. Kaydın 1 dakika 51’inci saniyesinde Tuğyan’a atfedilen ‘Malkatayı istemişti. Öyle atıcam’ sözlerinin ardından Sultan’ın 1 dakika 53’üncü saniyede ‘Nasıl yani?’ diye karşılık verdiği kaydedildi.

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Tuğyan’ın 1 dakika 54’üncü saniyede ‘Nasıl yapacağımı düşünüyorum’ dediği, Sultan Nur Ulu’nun ise 1 dakika 57’nci saniyede ‘Git al’ ifadesini kullandığı belirtildi. Kayıt dökümünde 2 dakika 32’nci saniyede erkek sesinin ‘Sence korkutmaya mı çalışıyor’, Sultan’ın ise 2 dakika 33’üncü saniyede ‘Korkutmaya çalışıyor’ dediği görüldü.

Kaydın 3 dakika 5’inci saniyesinde Güllü’ye atfedilen ‘Valla aşağı inmez’, 3 dakika 8’inci saniyesinde ise ‘Bak manyaklara bak’ ifadeleri yer aldı. 3 dakika 18’inci saniyede Tuğyan’ın ‘Gel gel’ dediği, 3 dakika 21’inci saniyede Güllü’nün ‘Kız gelsene buraya’ diye seslendiği, devamında şarkıya eşlik edildiği kaydedildi.

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KAYITLARDA SULTAN’IN ‘AT’ DEDİĞİ İDDİASI YER ALDI

Raporda, 3 dakika 40’ıncı saniyede Tuğyan’a atfedilen ‘Elini de bırakmıyor muydu ki’ sözlerinin ardından, 3 dakika 41’inci saniyede Güllü’ye atfedilen ‘Bırak beni’ ifadesinin bulunduğu belirtildi. Aynı konuşmanın devamında 3 dakika 45’inci saniyede ‘Bırak’ sözünün kayda geçtiği aktarıldı. Kayıt dökümünde 3 dakika 49’uncu saniyede Tuğyan’ın ‘Kes kız’ dediği belirtildi. 4 dakika 2’nci saniyede Sultan’a atfedilen ‘Beni izliyo beni izliyo’ sözlerinin ardından, 4 dakika 5’inci saniyede Tuğyan’ın güldüğü, 4 dakika 8’inci saniyede ise Sultan’ın ‘At’ dediği kaydedildi. Kaydın 4 dakika 29’uncu saniyesinde Tuğyan’a atfedilen ‘Özür dile’, 4 dakika 31’inci saniyesinde ‘Telefonu aç’ sözleri yer aldı. 4 dakika 56’ncı saniyede Tuğyan’ın ‘Atla camdan’, 4 dakika 58’inci saniyede ‘Aç köpek’ dediği, 5’inci dakikada ise ‘Anne bak’ ve 5 dakika 2’nci saniyede ‘Aç’ ifadelerinin kaydedildiği belirtildi.

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Ses dökümünün son bölümünde 5 dakika 10’uncu saniyede Güllü’ye atfedilen bir hakaretin, 5 dakika 11’inci saniyede ise Tuğyan’ın gülme sesinin bulunduğu aktarıldı. Kaydın 5 dakika 22’nci saniyesinde Güllü’ye atfedilen ‘Ah’ sesinin ardından 5 dakika 24’üncü ve 26’ncı saniyelerde çarpma sesleri kaydedildi. 5 dakika 29’uncu saniyede Tuğyan’a atfedilen ‘Koş annem yok, koş’ sözleri raporda yer aldı.

İKİNCİ RAPORDA 20 SES KAYDI İNCELENDİ

Adli ses ve görüntü incelemeleri uzmanı, adli bilimler uzmanı, adli ve kriminalistik incelemeler bilirkişisi tarafından hazırlanan 28 Ekim 2026 tarihli raporda ise dosya kapsamında taşınabilir bellek içerisinde bulunan, 1 dakikalık 20 ses kaydı ile Güllü’nün sesinin bulunduğu kayıtların incelendiği belirtildi. Orijinal kayıtların bütünlüğünün korunması amacıyla doğrudan değişiklik yapılmadığı, analizlerin kopyalar üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi. İncelemede uluslararası adli ses inceleme standartları doğrultusunda işitsel analiz, akustik ve spektrografik analiz ile gürültü giderme ve filtreleme yöntemlerinin kullanıldığı belirtildi. İkinci raporun transkripsiyon bölümünde de dikkat çeken ifadeler sıralandı. Kaydın 2 dakika 52’nci saniyesinde Güllü’ye atfedilen ‘Herkes tamam mı?’, 2 dakika 55’inci saniyesinde Tuğyan’a atfedilen kısık sesle ‘Herkes tamam’ ve 2 dakika 57’nci saniyesinde Güllü’ye atfedilen ‘O ne lan?’ sözleri yer aldı.

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3 dakika 5’inci saniyede ‘Valla aşağı inmez’, 3 dakika 8’inci saniyede ‘Bak manyaklara bak’ ifadelerinin bulunduğu raporda, 3 dakika 14’üncü saniyede ‘Ay eşek’, 3 dakika 18’inci saniyede ‘Gel gel’, 3 dakika 21’inci saniyede ise ‘Kız gelsene buraya’ sözleri kaydedildi. 3 dakika 41’inci saniyede Güllü’ye atfedilen ‘Bırak beni’, 3 dakika 45’inci saniyede ‘Bırak’ ifadeleri de dökümde yer aldı. 4 dakika 2’nci saniyedeki konuşma ise ‘Neyi itiyor / neyi izliyor - beni itiyor / beni izliyor’ şeklinde iki farklı olasılıkla yazıldı. Raporda bu sözlerin konuşmacısı Tuğyan ya da Sultan olarak belirtildi. Kayıt dökümünün devamında 4 dakika 25’inci saniyede erkek sesine atfedilen ‘Hayır’, 4 dakika 27’nci saniyede ‘Görmek istemiyorum’, 4 dakika 30’uncu saniyede Tuğyan’a atfedilen ‘Özür dile’ ve 4 dakika 35’inci saniyede Sultan’a atfedilen ‘Ben görmesini istiyorum’ sözleri yer aldı. 4 dakika 57’nci saniyede erkek sesine atfedilen ‘Atla camdan’, 4 dakika 58’inci saniyede Tuğyan’a atfedilen ‘Aç köpek, sen defol’, 5 dakika 1’inci saniyede ‘Annem atsın’ ve 5 dakika 2’nci saniyede ‘Anne bak at şunu’ ifadeleri kaydedildi. İkinci raporun son bölümünde 5 dakika 24’üncü saniyede çarpma ve sürgü sesi, 5 dakika 26’ncı saniyede ise çarpma ve ‘ah’ sesi bulunduğu belirtildi. 5 dakika 29’uncu saniyede Tuğyan’a atfedilen ‘Koş’, 5 dakika 31’inci saniyede ‘Annem atlamış’ sözlerinin ardından 5 dakika 47’nci saniyede Çiğdem’e atfedilen ‘Tuğyan’, 5 dakika 54’üncü saniyede ise ‘Abi sen…’ ifadesinin yer aldığı kaydedildi. Raporda kaydın Tuğyan’ın ‘Anne, anne’ diye bağırması ve çığlık sesleriyle sona erdiği belirtildi.

KAYITLARDA ERKEK SESİ İDDİASI

Raporda, ses kaydında erkek sesine ait olduğu belirtilen konuşmalar da dikkat çekti. İlk uzman görüşünde kaydın 2 dakika 25’inci saniyesinde ‘Döndü banyodan?’, 2 dakika 27’nci saniyesinde ‘Ortama göre bir şey’, 2 dakika 32’nci saniyesinde ise ‘Sence korkutmaya mı çalışıyor?’ ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Kaydın 4 dakika 20’nci saniyesinde ‘Kapıyı kapat’, 4 dakika 47’nci saniyesinde ‘Şeref yok’, 4 dakika 54’üncü saniyesinde ‘Atsın’ ve 5 dakika 9’uncu saniyesinde ‘Kapandım’ sözleri kaydedildi. Diğer uzman raporunda ise erkek sesine atfedilen 4 dakika 25’inci saniyede ‘Hayır’, 4 dakika 27’nci saniyede ‘Görmek istemiyorum’ ve 4 dakika 57’nci saniyede ‘Atla camdan’ ifadeleri yer aldı. Raporlarda erkek seslerinin kime ait olduğuna ilişkin bir tespit bulunmadı.

SİGARA İZMARİTİ İÇİN DNA İNCELEMESİ ÖNERİSİ

İkinci uzman görüşünün sonuç bölümünde, ses kayıtlarının teknik incelemesinin olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı vurgulandı. Raporda, Güllü’nün kulak arkasındaki yaranın, olay yerinde bulunduğu bildirilen sigara izmaritinin, önceki bilirkişi raporlarının ve dosyadaki diğer maddi delillerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Özellikle sigara izmaritinin delil zinciri, muhafaza koşulları ve kontaminasyon olasılığı dikkate alınarak uygun görülmesi halinde DNA analizi yönünden incelenmesi önerildi. Kulak arkasındaki yaranın oluş mekanizmasının ve olayın gerçekleşme süreciyle ilişkisinin de uzmanlarca değerlendirilmesinin önem taşıdığı ifade edildi. Uzmanlar, raporların yalnızca ses kayıtlarının teknik ve akustik incelemesini kapsadığını, olayın kesin oluş biçimi ve kişilerin hukuki sorumlulukları konusunda nihai takdirin mahkemeye ait olduğunu bildirdi.

YENİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu raporlarla birlikte Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na Sultan Nur Ulu ve Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hakkında cinayete iştirak ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda, raporlarda yer alan erkek sesinin Kervan Eminoğlu’na ait olabileceği belirtildi.