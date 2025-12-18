Güllü’nün oğlu Tuğberk: Ablam Kervan için annemi öldürür

Haberin Devamı

EVDEN NELER ALDI: “Evden herhangi bir ziynet eşyası almadım. Annem bilezikleri her zaman kolunda taşırdı. Ben annemin kasasının içindeki yeşil sırt çantasını aldım. Bu çantanın içinde ananemin kesilmiş saçı, annemin banka hesap cüzdanları, kâğıtlar, annemin yazdığı şarkı sözleri ve telif haklarına ilişkin evraklar vardı. Annemin oturduğu evle ilgili satış belgesi ve vekaletname vardı. Sırt çantasını alıp evime getirdim, öylece de duruyor. Annemin evinde altın yoktu.

‘CAMDAN ATACAĞIM’ DİYEN ABLAM: Annemin Tuğyan’ın odasına girdikten sonraki ses kayıtlarını internette dinledim. Orada ‘Hadi görüşürüz’ sözcüğünü söyleyen kişinin annem olduğunu düşünüyorum. ‘O ne lan? Valla şahane bak. Bak, manyaklara bak. Gel, gel. Kız gelsene buraya. Kız gel’ sözleri anneme ait. Sizin ‘Bırak beni’ olarak duyduğunuz ses de anneme ait. ‘Ben oynamayı bilmiyorum ki’ sesi Sultan’a ait. Videoda dinlediğim ‘Atacağım camdan, atlayacak mısın camdan’ kelimelerini de ablam Tuğyan söylüyor. Ama en sondaki ‘hadi görüşürüz’ cümlesinin net olarak kime ait olduğunu belirtemiyorum. Annem eskiden camın üstüne düşmüş, kolu kesilmiş. Pencerelerden hep korkardı, yaklaşmazdı. Annem, Kervan’dan (Tuğyan’ın eski nişanlısı) nefret ederdi. Kervan’ın evli olmasına kızıyordu. Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi.”

Haberin Devamı

GÜLLÜ’NÜN KARDEŞLERİNDEN TUĞYAN VE TUĞBERK’E SUÇ DUYURUSU

Güllü’nün kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter hakkında ‘kardeşlerini miras için öldürdükleri’ iddiasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, ‘miras’ iddiaları üzerine Güllü’nün banka ve hayat sigortası hesaplarıyla ilgili inceleme başlattı. Bazı bankalarda 250 ile 850 lira arasında değişen meblağlarda birikimi olduğu belirlenen Güllü’nün annesinden kalan üzerine kayıtlı Çınarcık’ta 2 evi olduğu ifade edildi.