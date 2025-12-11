Güllü’nün kızı ve arkadaşı ‘kasten öldürme’den gözaltında… Çelişkili ifadeler ele verdi

Haberin Devamı

28 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen ‘Güllü’ adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un (52) ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şok bir gelişme yaşandı. Bir süredir teknik takip altında tutulan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi.

YURTDIŞINA KAÇACAKLARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin yurtdışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, önceki gün İstanbul Büyükçekmece’de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu’yu yakaladı. Operasyon sırasında adreste bulunan 17 yaşındaki İrem adlı kişi de gözaltına alındı.

YALOVA’YA GÖTÜRÜLDÜLER

Operasyon kapsamında Gülter ile Ulu’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi de yakalandı. 17 yaşında olduğu öğrenilen İrem, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise önceki gece Yalova’ya götürüldü. Şüpheliler önce Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Güllü’nün kızı ve beraberindeki 3 kişi, ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Sürekli teknik ve fiziki takipte olan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun ‘kasten öldürme’ suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi. Kuvvetli somut delillerin girdiği belirtilen dosya için gizlilik kararı da alındı. Bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada şüplelilerin olayla ilgili verdiği ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasındaki ifarelerinde çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu’nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkiler olduğu kaydedildi.

Güllü’nün kızı Gülter ve arkadaşı Ulu, Büyükçekmece’de gözaltına alınıp sorgu için Yalova’ya götürüldü.

BAŞSAVCI: İĞNEYLE KUYU KAZDIK

Şüphelilerin işlemleri sürerken soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz yaptığı yazılı açıklamada, “Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli, gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri” dedi.

ADIM ADIM İZLENDİLER

Teknik takip kapsamında her hareketleri adım adım izlenen Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Gülter ve arkadaşı Ulu’nun Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde sokakta dolaştıkları anlar yer alıyor. Tuğyan Ülkem Gülter’in kısa bir süre önce Mimaroba Mahallesi’ndeki evlerine geldiği ve burada kaldığı öğrenildi. Arkadaşıyla yurtdışına kaçış hazırlığı yaptığı iddia edilen Tuğyan Ülkem Gülter’i gören esnaf Özgür Karadaş, “Ben kendilerini ailece tanıyorum. Güllü Hanım, vefat etmeden bir hafta önce bana geleceğini söylemişti. Olaydan sonra kızını burada görünce şaşırdım. Kızıyla birebir tanışıklığım yoktu. Arkadaşlarımla ‘O mu değil mi’ diye tartıştık. Dövmelerine baktık, rahatlığını görünce ‘Ne kadar rahat’ diye şaşırdık. Aynı gün içerisinde 3 kere buradan geçti. Hatta bir defasında telefonuyla çok ilgiliydi. Akşam yakalandığı haberini görünce çok şaşırdık. Sıkıntıları olduğu belliydi” dedi.

İŞTE YAKALANMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ

Gülter ve Ulu’nun bavullarla apartmandan ayrıldığı anlar da ortaya çıktı.

‘KALÇASINDAN İTİLDİ’ İDDİASI

KANAL D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında, önceki gece yaşanan şok gelişme tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Stüdyo konukları emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, Adli Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Görgülü, hukukçu Dr. Tarkan Erdal ve CNN TÜRK İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ önemli bilgiler paylaştı.

‘5 HAFTADIR TAKİPTEYDİLER’

Nihat Uludağ, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun savcılık tarafından yaklaşık 5 haftadır adım adım takip edildiğini, son olarak tamamlanan teknik takiple, valizleriyle kaçmaya çalışırken yakalandıklarını söyledi ve“Evde o odada neler olduğunu gören başka bir kamera daha vardı ama o kameranın fişi çekilmişti. Tüm bu detaylar takip dosyasına girdi” dedi. Uludağ, gözaltına alınan Gülter ve Ulu’nun savcılıktaki güçlü bilgi ve belgeler karşısında çok kısa zamanda çözülmesini ve olayın netleşmesini beklediğini söyledi. Emekli Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba da “Bu olayda en zayıf halka Sultan, önce o çözülecek” dedi. Yayında ayrıca tüm Türkiye’nin merakla beklediği bilirkişi raporunda “Yüksek ihtimalle sol kalçasından itilerek düşüp hayatını kaybetti” tespitinin yapıldığı da söylendi.

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun avukatları da dün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avukatlar dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle, güvenlik kamerası görüntülerindeki ses analizleri ile bilirkişi raporunun gelip gelmediğini bilmediklerini belirtti.

Güllü, yan odadaki bu pencereden düşüp hayatını kaybetmeden dakikalar önce evdeki kamerada böyle görüntülenmişti.