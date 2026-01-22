Güllü'nün kızı Tuğyan'ın eski sevgilisi Kervan Eminoğlu, adliyeye sevk edildi

Haberin Devamı

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.

Teknik ve fiziki takip sonrası daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu da dün ifadesi için Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı.

İfadenin ardından 'Kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alınan Eminoğlu, bu sabah adliyeye sevk edildi.