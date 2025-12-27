×
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 16:44

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada, olay akşamı evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun saç örneklerinde yapılan incelemede uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ‘ev hapsi’ kararı verildi.

ANALİZ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Devam eden soruşturma kapsamında, 24 Kasım 2025 tarihinde Güllü’nün olay akşamı evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Uludan, uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için saç örnekleri alınıp, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SAÇ TESTLERİNDE HERHANGİ BİR UYUŞTURUCUYA RASTLANMADI

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Gülter ile Ulu'nun saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucuya rastlanmadı. Bursa Adli Tıp Kurumu test sonucunu, 9 Aralık tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

