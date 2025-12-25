Güllü’nün kızı Silivri’de

Haberin Devamı

Tuğyan Ülkem Gülter, 12 Aralık 2025’te ‘kasten öldürme’ iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tuğyan’ın Gebze Cezaevi’nde diğer mahkûmlar tarafından şiddete uğradığı ve bu yüzden nakledildiği iddia edildi.

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Tuğyan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.