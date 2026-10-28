Güllü’nün katil kızı hakkında kan donduran suçlama

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YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025’te, 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden Gül Tut’un (52) ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) hakkında bir soruşturma daha açıldı.

ESKİ NİŞANLISI SAVCILIĞA BAŞVURDU

Gülter kentteki özel bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı dönemde ‘hastalara eziyet ettiği’ iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun savcılığa başvurup bazı görüntüleri teslim ettiği belirtildi.

Eminoğlu, Gülter’in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını öne sürdü. Eminoğlu ayrıca Gülter’in, hastanedeki temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakımda bulunan hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

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Eminoğlu’nun suç duyurusunda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının da yer aldığı öğrenildi.