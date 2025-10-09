×
Gündem Haberleri

Güllü’nün evinde bilirkişi incelemesi

Güllü’nün evinde bilirkişi incelemesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 07:00

Yalova’da 26 Eylül Cumartesi gecesi altıncı kattaki evinin kapalı terasından düşerek yaşamını yitiren arabesk dünyasının sevilen ismi Güllü’nün evinde bilirkişi ekibi inceleme yaptı. Fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da aralarında bulunduğu heyetin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü.

Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ‘Güllü’ adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili olayın gerçekleştiği ev ve alanda bilirkişi incelemesi yapıldı.

Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da aralarında bulunduğu heyet, Tut’un oğlu Tuğberk Yağız ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in de yaşadığı Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki eve geldi. Ev içinde inceleme yapan heyet, daha sonra sanatçının düştüğü yerde de ölçümler gerçekleştirdi. İncelemeler sırasında Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve soruşturma savcısı da yer aldı.

3 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 3 saat süren bilirkişi incelemesi sonrasında açıklamada bulunan aile avukatı Rahmi Çelik, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Çelik, dosyaya ilişkin ses çözümü, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda gerçeğin ortaya çıkacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

DNA PROFİLİ ÇIKMADI

“Dosyada bir tane gelişme olmuştur. Biyoloji İhtisas Dairesi’nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor aynen şunu söylemektedir. Güllü Hanım’ın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz.”

Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise “Gerekli birimler ve ekipler tarafından incelemeler yapıldı. Gerekli açıklamalar onlar tarafından yapılacaktır” diye konuştu.

