Güllü ölüme böyle gitmiş

KISA bir süre önce ‘güvenlik’ nedeniyle evine şifreli kilit taktırmasına, sosyal medyada dolaşan bazı görüntüler de eklenince ünlü şarkıcı Güllü’nün camdan düşmediği, özellikle atıldığı iddiaları dolaşmaya başladı. Ancak soruşturma dosyasına göre o akşam evde Güllü dışında iki kişi daha vardı. Biri kızı Tuyan Ülkem, diğeri de onun Sultan adlı arkadaşı… Geç saatlere kadar hep birlikte eğlendiler. Bir süre sonra kızı ve arkadaşı odalarına geçti. Kısa bir süre sonra da Güllü tekrar onların yanına gitti. Kızının ifadesine göre keyfi ve morali iyiydi. Müzik açıp oynamaya başladı. Bu sırada odanın camı da açıktı. Bu cam ‘parapet’ denilen teras/balkon duvarının üzerine yapılmıştı. Görünüşe göre çok yüksek olmadığı gibi arkasında herhangi bir korkuluk da yoktu. Saat 01.26’yı gösteriyordu. Güllü buraya yaklaşıp oynamaya devam ederken kaydı ve tutunmaya fırsat bulamadan metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Düştüğü ön cephe değil, binanın yan cephesiydi.

‘ROMAN HAVASI OYNARKEN...’

O sırada kızı Tuyan Ülkem (27) ve onun arkadaşı Sultan da yanındaydı. Tuyan Ülkem’in ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla sıcağı sıcağına ifadesi alındı, şunları anlattı: “Arkadaşımla odamıza geçtikten sonra annem de geldi. Roman havası oynamaya başladı. Annem oynadığı sırada bir anda ayağı kaydı ve açık olan camdan düştü. Biz hemen evden çıktık. Merdivenlerden indik. Komşuların kapısını çaldık. Aşağı indiğimde annem yerde yatıyordu.” Tuyan Ülkem’in arkadaşı Sultan da onunla benzer bir ifade vererek, “Biz odamıza geçmiştik. Kısa bir süre sonra (Güllü) odamıza geldi ve müzik açtı. Roman havası oynamaya başladı. Roman havası oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık camdan düştü. Evden çıktık ve aşağı indik” dedi ve “İki-üç şişe şarap içmişti” diye de ekledi.

OTOPSİ: DARP, CEBİR YOK

Evin kısa süre önce takılan kameralarına yansıyan görüntüleri ayrıntılı inceleme altında. Sosyal medyaya yansıyan şüphe ve iddiaları destekleyen bir bulgu henüz yok. Güllü’nün cesedine otopsi de yapıldı. İlk bulgulara göre vücudunun birçok bölgesinde derin kırıklar ve buna bağlı iç kanamalar vardı. Rapora göre, Güllü’nün cesedinde yüksekten düşme dışında herhangi bir darp veya cebir izine de rastlanmadı.

OLAY SIRASINDA EVDE KIZI VE ARKADAŞI VARDI

Güllü’nün kızı Tüyan Ülkem ile kız arkadaşının, o gün binaya giriş anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

ŞÜPHE UYANDIRAN ÇIĞLIK

Güllü’nün (52) ortaya çıkan son görüntüleri sanatçının balkondan itildiği iddialarına neden oldu. Ses kaydının düşük kalitede olması nedeniyle tam anlaşılamasa da Güllü’nün kızının “Annemi atmış” diye çağlık attığı iddiaları cinayet şüphesini gündeme getirdi. Sevilen sanatçının ölümüne ilişkin sosyal medyada tartışmalar sürerken, gerçeği Cumhuriyet savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma ortaya çıkaracak.

KORKULUKSUZ ALÇAK PENCERE

İfadelere göre Güllü’nün yakınında oynadığı açık pencere, ‘parapet’ denilen teras/balkon duvarının üzerine yapılmıştı. Çok yüksek olmadığı gibi arkasında herhangi bir korkuluk da yoktu. Güllü buraya yaklaşıp oynarken kaydı ve tutunmaya fırsat bulamadan düştü.

Güllü’nün düştüğü cam, ön cephede değil binanın yan tarafındaydı.

ŞİFRELİ KAPI YAPTIRMIŞTI

Güllü’nün kısa bir süre önce evine yüksek güvenlikli şifreli kapı taktırdığını da dikkate alan soruşturma birimleri başka ihtimaller için de veriler araştırıyor.

SON GÖRÜNTÜSÜ…

CİNAYET İDDİALARINI DESTEKLEYEN BULGU YOK

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘yüksekten düşme’ konulu soruşturması devam ediyor. Ancak şimdiye kadar ölümün ‘intihar’ veya ‘cinayet’ olduğu şüphesini doğuracak bir bulguya ulaşılamadı. Güllü‘nün kızının ve arkadaşının ifadeleri ile diğer detayların birbirini şu an için bütünlediği değerlendiriliyor.

KIZININ FERYADI YÜREK YAKTI ‘ANNEM GİTTİ BABA’

Güllü’nün cenaze töreni dün Tuzla Sultan 1. Ahmet Camisi’nde yapıldı. Cenaze töreninde kızı Tuyan Ülkem’in babasına sarılıp, “Annem gitti baba” diye ağlaması yürekleri dağladı. Baygınlık geçiren Tuyan ve kardeşi Tuğberk Yavuz, annesinin tabutu başından ayrılmadı. Cenaze töreninin ardından Güllü, Tuzla Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Murat Kurşun, Kobra Murat ve Yener Çevik katıldı. Diğer şarkıcı dostları ise çelenk gönderdi.