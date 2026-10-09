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Güllü davası: Savcı mütalaasını açıkladı! Sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözyaşları içinde dinledi!

Güncelleme Tarihi:

#Tuğberk Yağız Gülter#Tuğyan Ülkem Gülter#Güllü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 09:34

Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması başladı. Savcı, Güllü’nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in ‘Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Tuğyan Ülkem Gülter'in duruşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Kamuoyunda 'Güllü' adıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması, bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Güllü davası: Savcı mütalaasını açıkladı Sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözyaşları içinde dinledi

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, avukatı Rahmi Çelik ile Yalova Adliyesi'ne geldi. Tuğberk Yağız Gülter soruları yanıtsız bırakırken, avukatı Rahmi Çelik, “Kararın çıkması konusunda deliller toplanmıştır. Kararın çıkmasını bekliyoruz. Mahkeme karar verecektir. Biz de bekliyoruz. Sürprizlerle hareket etmiyoruz. Yargılama sonucunu hep birlikte göreceğiz” dedi.

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Güllü davası: Savcı mütalaasını açıkladı Sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözyaşları içinde dinledi

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI VERDİ

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, ‘Güllü’ adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un (52), 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 2'nci duruşmasında, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İlk duruşmadaki mütalaasını yineleyen savcı, Güllü’nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in (28), ‘Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Güllü davası: Savcı mütalaasını açıkladı Sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözyaşları içinde dinledi

‘SULTAN'IN DA YARGILANMASINI TALEP EDİYORUZ’

Güllü’nün kardeşi Kader Tut’un avukatları olay gecesine ait kamera görüntülerine ilişkin sunduğu raporda, “Güllü'nün lavaboya girdiği sırada Tuğyan'ın Sultan'a 'Şişt, şişt, Malkata’yı açalım öyle oynasın’ dediği, Güllü'nün lavabodan çıktıktan sonra 'Aç, aç, aç' diye seslendiği ortaya çıkıyor. Sanık burada Sultan ile birlikte hareket etmiştir. Sultan'ın tanık değil, sanık olması gerekmektedir. Sultan ifadesinde doğruyu söylüyor ancak eksik söylüyor. Biz sanığın 'Üst soya karşı kasten planlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını, Sultan'ın da yargılanmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Güllü davası: Savcı mütalaasını açıkladı Sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözyaşları içinde dinledi

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tuğyan Ülkem Gülter'in duruşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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#Tuğberk Yağız Gülter#Tuğyan Ülkem Gülter#Güllü

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