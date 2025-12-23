Güllü–Banu Alkan tartışması: Tüm yaşananların sebebi karma mı?

Haberin Devamı

Gündeme gelen Güllü-Banu Alkan videosu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yürütülen ve “kasten öldürme” suçlamasının yer aldığı soruşturmanın ardından sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Birçok kullanıcı, geçmişte söylenen sözler ile bugün yaşananlar arasında bağ kurmaya çalıştı. Bu paylaşımlarla birlikte “Karma gerçekten var mı?” sorusu gündeme geldi.

KARMA KAVRAMI NEREDEN GELİYOR?

Karma, tek bir kişi ya da döneme ait bir fikir değil. Kavramın kökeni, antik Hindistan’a ve Veda metinlerine dayanıyor. Temelinde, yapılan her eylemin bir sonucu olduğu düşüncesi yer alıyor. Bu anlayışta karma, ilahi bir ceza ya da ödül sistemi olarak tanımlanmıyor. Daha çok bireyin kendi davranışlarıyla kendi sonuçlarını oluşturması şeklinde ele alınıyor. Yani kişi, başına gelenlerin kaynağını dış faktörlerde değil, kendi eylemlerinde arıyor. Karma düşüncesi zamanla Hinduizm içinde şekilleniyor, ardından Budizm ve Jainizm gibi inanç sistemlerinde farklı yorumlarla varlığını sürdürüyor. Özellikle Budizm’de karma, yalnızca yapılan davranışla değil, o davranışın niyetiyle birlikte değerlendiriliyor.

SOSYAL MEDYADA KULLANILAN “KARMA” NE ANLAMA GELİYOR?

Bugün sosyal medyada kullanılan karma kavramı ise bu felsefi çerçeveden oldukça uzak bir anlam taşıyor. Kavram, çoğu zaman yaşanan olaylara hızlı bir ahlaki anlam yüklemek ve neden–sonuç ilişkisini tek bir başlık altında toplamak için kullanılıyor.



