Güllaç kavgası adliyeye taşındı

İstanbul’da, iddiaya göre, 2 çocuk annesi M.K., 19 Şubat’ta gece yarısı saat 01.00 sıralarında poğaça yapmak için mutfağa gitti. M.K., poğaçaları fırına attığı sırada eşi Ü.K. de mutfağa geldi. Eşinin poğaça yaptığını gören Ü.K., poğaçaların çok güzel göründüğünü söyledi. M.K. adlı kadın da tezgâhın üzerinde duran borcamın içindeki güllaçların kurumuş olduğunu görünce çöpe atmak istedi. Bunu gören Ü.K. adlı koca, “Onları yeriz, çöpe atma, borcamın içine biraz süt dök yumuşasın” dedi. Eşinin sözü üzerine M.K. adlı kadın, güllacın üzerine süt döktü ve kuruyan taraflarını ıslattı. Eşine de “Oldu mu şimdi?’ dedi. İddiaya göre, bir anda bağıran Ü.K. adlı koca, “Ben sana şey söylüyorum, sen nasıl yapıyorsun, benim dediğim gibi yapmıyorsun” diye konuşarak borcamdaki güllacı yere fırlattı. Borcam kırıldı ve içindeki güllaçlar etrafa dağıldı.

‘KIZIM HER ŞEYE ŞAHİTTİR’

Eşinin arkasından giden M.K. adlı kadın, “Neden böyle yapıyorsun, ne oldu da bu şekilde davranıyorsun?” dedi. İddiaya göre, ağır hakaretlerde bulunan Ü.K. isimli koca, eşi M.K.’nin kollarını eliyle sıkarak hırpalamaya başladı. Evdeki tartışma seslerini duyan çiftin çocuğu, araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. M.K. adlı kadın da o sırada cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması’ndan (KADES) polisi çağırarak yardım istedi. Bunu gören Ü.K., evin kapısını kilitleyerek, anahtarı camdan aşağıya attı. Polis ekiplerinin gelmesi üzerine eşinin şiddetinden kurtulan M.K., hastaneye giderek darp raporu aldı ve çocuklarının babası Ü.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. M.K. tarafından savcılığa sunulan dilekçede, “Olay anını gösteren herhangi bir kamera kaydı yoktur. Ancak kızım her şeye şahittir” denildi.

‘UFAK ÇAPLI TARTIŞMA YAŞADIK’

Soruşturma kapsamında ifade veren Ü.K. isimli koca ise savunmasında, “Güllaçlar kuruduğu için eşime üzerine süt dökmesini söyledim. Aramızda sadece bu konudan dolayı ufak çaplı sözlü bir tartışma gerçekleşti. Eşime bağırmadım, borcamı elime almadım, yere atmadım ve kırmadım. Ardından salona gittim ve oturdum. Eşime hakaretlerde bulunmadım. Eşim, ‘Sen erkek misin?’ gibi sözler söyleyerek beni kışkırttı. Eşimin kollarını sıkmadım ve darp etmedim. Polisi çağırdığını öğrenince bir anlık sinirle evin kapısını kilitledim ve anahtarı camdan aşağıya attım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.