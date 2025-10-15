Gülizar gerçeği mezardan fısıldadı

Haberin Devamı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’in, kayıp şahıslar ve kadın cinayetlerine ilişkin eski dosyaların yeniden incelenmesi talimatı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Kriminal Şube, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 2015’te Çermik ilçesindeki bir mağarada bulunan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığında defnedilen bir kadına ait mezarda fethi kabir işlemi yapıldı.

ŞÜPHELİNİN DNA’SI MAĞARADAKİYLE EŞLEŞTİ

Olay yeri ve mezardaki kemiklerden alınan örnekler, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi. Yeniden yüzlendirme çalışmasıyla cesedin, 10 yıldır kayıp olan 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl’e ait olduğu belirlendi. HTS analizlerinde Bingöl’ün olay tarihinde akrabası Mehmet Biroğlu ile sık sık iletişimde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Biroğlu, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden elde edilen DNA örnekleriyle Biroğlu’ndan alınan örnekler eşleşti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Biroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLESİ ZİYARET ETTİ

Jandarma ekiplerince aileye Gülizar Bingöl’ün mezarının Yeniköy Mezarlığı’nda olduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine öldürülen kadının eşi ve iki kayınbiraderi mezarı ziyaret etti, çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Dicle ilçesinde 29 Temmuz 2015’te ayrıldığı evine dönmeyen ve yakınları tarafından Kayapınar Huzur Polis Merkezi Amirliği’ne kayıp başvurusunda bulunduğu Gülizar Bingöl’ün kayınbiraderlerinden Abdurahman Bingöl (45), yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu belirterek, “10 yıldır arıyorduk ancak bulamadık. Güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunmuştuk. Onlar da 10 yıldır arıyorlardı. Haber geldi, ‘Öldürülmüş’ dediler. Allah razı olsun, jandarmamız bulmuş. İnşallah bunu yapanların da yanına kalmayacak ve ağır şekilde cezalandırılacak. Acımız çok büyük” dedi.

