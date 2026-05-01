Gülistan’ın ailesinden DNA örneği alındı... O araçta iz aranacak

BAŞSAVCI Ebru Cansu’nun yürüttüğü ve 12 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Mustafa Türkay Sonel’in aracında çıkan DNA örnekleriyle ilgili aileden DNA örneği alınmasına karar verdi. Kararın ardından Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku ile babası Halit Doku’dan Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda kan, tırnak ve saç örnekleri alındı. Alınan örnekler, araçta tespit edilen DNA bulgularıyla karşılaştırılacak.

AYNI MODEL VE RENKTE BAŞKA ARAÇ ALMIŞTI

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, eski Mustafa Türkay Sonel’in o dönemde BMW marka bir aracı vardı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından da Sonel ve yakın arkadaşı Umut Altaş’ın Gülistan’ın kaybolduğu gün bu aracı kullandığı saptandı. Gizli tanık da Gülistan Doku’nun cesedinin bu araçla ‘taşınmış olabileceğini’ iddia ediyordu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı dosyadaki ifade ve diğer verileri de dikkate alarak araçta DNA incelemesi yapılmasına karar verdi. Bu süreçte Mustafa Türkay Sonel’in o dönemde kullandığı BMW marka aracı birkaç yıl önce sattığı ve yerine de yine aynı marka, aynı model ve aynı renk bir araç aldığı, önceki aracın plakasının da bu yeni araçta kullanılmaya devam ettiği belirlendi. Sonel’in bu aracı sattığı kişi de tespit edildi ve araç şimdiki sahibinin de muvafakatiyle incelenmek üzere çekiciyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetin kriminal uzmanları, Gülistan Doku eğer 6 yıl önce gerçekten bu araca binmiş veya bindirilmişse ve o günden herhangi bir iz kalmışsa o izleri araştırıyor. Şimdi de aileden alınan DNA örnekleri, bu araçtakilerle karşılaştırılacak. Gülistan’ın o araçta olup olmadığı ya da cansız bedeninin taşınıp taşınmadığı bulunmaya çalışılacak.

ABLA AYGÜL DOKU: BU ŞEYTANIN MALVARLIĞINA EL KOYULSUN

"Annemden ve babamdan DNA örneği alındı. Tek isteğimiz, kızımızın bir an önce naaşının bulunması. Dönemin valisi Tuncay Sonel, Gülistan’ı koruması gereken, bize evladımızı vermesi gereken kişiydi. Oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından kızımız canice öldürülmüş ki bu gizli tanık beyanı Şubat'ın. O da bizi ve devletin bütün kurumlarını köprüye götürüp, 220 günden fazla bizi köprüde mağdur etmiş. Tuncay Sonel bu serveti nereden getirmiş? Bakanlarımıza buradan çağrımızdır. Bir an önce bu şeytanın malvarlığına el konulması gerekmektedir. Milyonlarca lira para harcanmış. Bu parayı nereden getirmiş de kızımızın bütün delillerini bu kadar silebilmiş?”

BMW İLE Mİ TAŞINDI

Soruşturma dosyasında otomobili kullanan Mustafa Türkay Sonel ve yanındaki firari Umut Altaş’ın o gece PTS kayıtlarına girmiş görüntüleri de var.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheler doğrultusunda Gülistan Doku’nun da o sırada bu araçta olup olmadığına dair izleri araştırıyor...

6 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Üniversite öğrencisi olan Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de Tunceli’de kaybolmuştu. Olaydan 6 yıl sonra, Gülistan’ın kaybıyla ilgili aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlunun da olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

