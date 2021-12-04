Gülistan’ın ablası isyan etti: 700 gündür gözümüze uyku girmiyor

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020 sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Gülistan’ın en son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve Sarısaltuk viyadüğü etrafında; AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği ile yapılan çalışmalara rağmen Gülistan'dan ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.
'GÜLİSTAN NEREDE?'
Aygül Doku, 700 gündür kardeşi Gülistan’ı aradıklarını dile getirerek, "Ben o günden beri Türkiye’nin gündemini çok yakından takip ediyorum. Bu ülkede kadına karşı çok acımasızca davranılıyor ve katlediliyor. Biri metronun ortasında bıçakla biri kılıçla diğeri kadını öldürüp üzerine beton döküyor. Bir başkası çöp konteynerine atıyor. Ben bu durumları gördüğüm zaman Gülistan konusunda daha da çok korkuyorum. Kız kardeşimin başına ne gelmiş olabilir, bu kadar gündür açığa çıkmayacak kadar? Ben ve ailem 700 gündür uyuyamıyoruz. Bunu sadece cümle kurmak için söylemiyorum, ne acılar çektiğimiz biz biliyoruz. Bir ayağımız burada bir ayağımız memleketimiz Diyarbakır’da. 700 gündür 'Gülistan Doku nerede?' diyorum. Bugün tekrar 'Nerede' diye sorarak bütün ülkenin Gülistan’a sahip çıkmasını istiyorum. Eğer bugün Gülistan bulunmuyorsa evinizdeki çocuklarınız güvende değil bunu da bilmenizi istiyorum. Her gün Gülistan’ı aramak ve nerede olduğunu öğrenmeye çalışmanın duygusunu nasıl tarif edip anlatacağımı bilmiyorum. Zainal Abarakow, Gülistan’ın hayatına girmeseydi biz bugün bu acıları yaşamıyor olacaktık” dedi.