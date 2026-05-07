Gülistan’ı ‘Google’dan takip etmiş

#Gülistan Doku#Cinayet#Mustafa Türkay Sonel
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 07:00

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku cinayetinde Tunceli eski valisi Tuncay Sonel ve Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 12 tutuklu şüpheliden Zeinal Abarakov’un jandarmada verdiği ifade tutanağı ortaya çıktı.

Tutanakta, Ulusal Kriminal Büro tarafından yapılan teknik incelemelerde, Gülistan Doku’nun cep telefonu incelemelerinde 4 Ocak 2020 saat 22.21’de ve olay günü olan 5 Ocak 2020’de saat 07.13 ile 10.00 sıralarında kullandığı etkinlik takip kayıtlarının belirlendiği kaydedildi. SMS/Mesajlar uygulamasına yönelik de Google etkinlik kayıtlarının tespit edildiği ifade edildi. Jandarmanın “Gülistan’ı neden takip etme gereği duydunuz? Gülistan’ın cihazına takip uygulaması mı yüklediniz?” sorusuna Abarakov, şöyle yanıt verdi: “Gülistan’ın telefonunda benim kullandığım Google hesabı kayıtlıydı. Ben de Google hesabımdan Gülistan’ın telefonunun yerini bulmaya çalıştım.”

