Gülistan’ı ‘Google’dan takip etmiş

Tutanakta, Ulusal Kriminal Büro tarafından yapılan teknik incelemelerde, Gülistan Doku’nun cep telefonu incelemelerinde 4 Ocak 2020 saat 22.21’de ve olay günü olan 5 Ocak 2020’de saat 07.13 ile 10.00 sıralarında kullandığı etkinlik takip kayıtlarının belirlendiği kaydedildi. SMS/Mesajlar uygulamasına yönelik de Google etkinlik kayıtlarının tespit edildiği ifade edildi. Jandarmanın “Gülistan’ı neden takip etme gereği duydunuz? Gülistan’ın cihazına takip uygulaması mı yüklediniz?” sorusuna Abarakov, şöyle yanıt verdi: “Gülistan’ın telefonunda benim kullandığım Google hesabı kayıtlıydı. Ben de Google hesabımdan Gülistan’ın telefonunun yerini bulmaya çalıştım.”