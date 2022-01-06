Gülistan’dan 2 yıldır iz yok

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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Doku’nun kaybolmasının 2’nci yılında ailesi, milletvekili, belediye başkanı, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla Seyit Rıza Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Gülistan Doku’nun aylarca arandığı Sarı Saltuk Viyadüğü’nde konuşan anne Bedriye Doku, “Gülistanım’dan 2 yıldır haber yok. Kimse bir şey yapamıyor. Ortada gencecik bir can yok, bu yeterli değil mi? En son o çocukla konuştu, onun evinden çıktı” dedi. Abla Aygül Doku ise şunları söyledi: “21 yaşında üniversite öğrencisi, 2 yıldır bir ülkede nasıl bulunmaz? Ben kardeşimi geçtim, normal bir insan düşündüğünde, bir insan durup dururken nasıl sır olur?

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MECLİS’TE KOMİSYON KURULSUN

Sizin bu durumu aklınız alıyor mu? Gülistan için Meclis’te komisyon kurulsun. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve görüştü. Dosyayla yakından ilgileneceğini dosyanın kendisine gönderilmesini, köprüyü gören ve çözülemeyen kamera kayıtlarının kendisine iletilmesini istedi. O görüntüyü alıp yurtdışına göndereceğini ve bu olayda elinden geleni yaparak bizi ziyaret edeceğini söyledi.”

AVUÇ İÇİ KADAR KENT, NASIL OLUR BULUNMAZ

Araştırmalar sonunda Gülistan Doku’nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği belirlenmişti. Ancak Gülistan’a ait hiçbir ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı. Gülistan’ın en son bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığı yere gelen abla Aygül Doku, “Gülistan bu kafede baş şüpheli Zainal Abarakov ile görüştü. Zainal, Gülistan’a bağırıyordu. Önceki gece de Gülistan’ı darp etti. Gülistan buradan çıktı ve burası da Valilik ile adliye binasının hemen önü. Burası MOBESE’lerle dolu. Gülistan daha sonra minibüse binerek kayboldu. Bu kent avuç içi kadar bir yer. Gülistan Doku’ya ne olduğunun cevabı verilsin artık. Bugün tam 2 yıl oldu, Gülistan’ın buradan ayrılarak sırra kadem basmasına” dedi.