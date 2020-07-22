Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında flaş gelişme! Tahliye başladı...

Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Tunceli Valiliği'nde yaptığı açıklamada, 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'deki suyun tahliye edilmesine başlandığını söyledi.



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