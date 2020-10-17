Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden oluşan 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROW cihazı, 6 dron, 4 sonar, 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışması yapıldı. Aramalar, 225 gün sonra 18 Ağustos günü Tunceli Valiliği tarafından sonlandırıldı.



45 KİŞİK PROFESYONEL EKİP BARAJI DİDİK DİDİK ARIYOR



Arama çalışmaları 14 Ekim günü yeniden başlatıldı. Valilik koordinesinde Uzun Çayır Baraj Gölü’nde devam eden arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 20'si dalgıç, 45 kişilik profesyonel ekip katılıyor.



Bugünkü çalışmalarda ekipler, 17 kilometre uzunluğa sahip baraj gölünü şamandıralar yardımıyla belli bölgelere ayırdı. Bu bölgelerde dalgıçlar, 3 su altı arama robotu cihazı ve bir taramalı sonar cihazı ile arama yapıyor.



ABLASI FENALAŞTI



Kardeşi Gülistan için yeniden başlatılan arama çalışmalarının sürdürüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü'ne gelen Aygül Doku, 'Gülistan neredesin?' diye bağırdıktan sonra fenalaştı. Bir süre sonra kendine gelen Aygül Doku, arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkürlerini iletti. Doku, "287 gündür ne karada ne suda ne dağda ne taşta, herhangi bir ize rastlamadık. 'Gülistan neden yok?' sorusu hep bizim aklımızda. Yetkililerden tek çağrım ve isteğim bir an önce Gülistan’ın bulunmasıdır. Gülistan’ı bulmak istiyoruz artık" dedi.



Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor.