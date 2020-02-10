MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı
GeriGündem Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ferit DEMİR/TUNCELİ (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 15:56,Son Güncelleme:/

Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tunceli'de 5 Ocak gününden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) kaybolmadan 1 hafta önce staj için gittiği anaokulunda çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalar, 37'nci günde de devam etti. Arama çalışmalarına, AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı arama- kurtarma polisleri ile jandarma arama-kurtarma ekipleri katılıyor.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce çekilen görüntülerine yenisi eklendi. Yeni görüntüde, üniversiteli genç kız kaybolmadan 1 hafta önce staj için gittiği kent merkezindeki anaokulunda, öğrencileri eğlendirmek için oyunlar sergiliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle