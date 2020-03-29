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AA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 18:54,Son Güncelleme:/

Gülistan Doku'dan 85 gündür haber alınamıyor

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Gülistan Doku'dan 85 gündür haber alınamıyor
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Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik bugün yürütülen çalışmalarından da sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen arama çalışmalarına katıldı.

Aralıklarla etkili olan yağmura rağmen bir ekip botla göl yüzeyinde, diğer bir ekipte kıyılarda arama çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin gün boyu yaptığı arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Gülistan Dokudan 85 gündür haber alınamıyor

OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Bu arada ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

Üniversiteli Gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktıTunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti. Görüntülerde, Gülistan olduğu iddia edilen kapüşon takan kızın, viyadükteki bariyerlerin arasında oturduğu görülüyor. Savcılık, görüntülerdeki kişinin Gülistan olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı.
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