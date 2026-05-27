GÃ¼listan Doku soruÅŸturmasÄ±nda yeni geliÅŸme: KorumanÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± cip incelemeye alÄ±ndÄ±

Tunceliâ€™de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alÄ±namayan Munzur Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi GÃ¼listan Dokuâ€™ya iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, â€˜delilleri yok etme, gizlemeâ€™ suÃ§lamasÄ±yla tutuklanan dÃ¶nemin Tunceli Valisi Tuncay Sonelâ€™in yakÄ±n korumasÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ EroÄŸluâ€™nun o dÃ¶nem kullandÄ±ÄŸÄ± araÃ§la ilgili Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±k ve kolluk ifadelerinde de gÃ¼ndeme gelen cipin tespit edilmesinin ardÄ±ndan ekipler, araca ulaÅŸtÄ±.

ARAÃ‡ BELEDÄ°YEYE BAÄžIÅžLANMIÅž

YapÄ±lan incelemelerde, cipin o dÃ¶nem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduÄŸu, valilik bÃ¼nyesinde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, daha sonra da NazÄ±miye Belediyesiâ€™ne baÄŸÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Ekipler, aracÄ± Ã§ekiciyle alarak detaylÄ± kriminal inceleme yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Ankara Kriminal LaboratuvarÄ±â€™na gÃ¶nderdi.

AraÃ§ta DNA Ã¶rnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalÄ±ntÄ±larÄ± ile olasÄ± temizleme iÅŸlemlerine iliÅŸkin kimyasal izler yÃ¶nÃ¼nden inceleme yapÄ±lacaÄŸÄ±, elde edilecek DNA bulgularÄ±nÄ±n GÃ¼listan Dokuâ€™nun anne ve babasÄ±ndan alÄ±nan Ã¶rneklerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

