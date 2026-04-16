Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

#Gülistan Doku#Tunceli#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 11:23

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Savcılık, gözaltına alınan Gökhan Ertok’un Gülistan Doku’nun sosyal medya hesabına ‘şifremi unuttum’ yöntemiyle tek kullanımlık şifre alarak giriş yaptığını belirledi. İncelemesi sonucu, Ertok’un hesaba girerek sosyal medyadaki arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği tespit edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti.

Soruşturmada, Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunulacağı öğrenildi.

İLGİLİ HABER6 yıllık sırrın izini sürdük... Neredesin Gülistan6 yıllık sırrın izini sürdük... Neredesin GülistanHaberi görüntüle

GÜLİSTAN DOKU'NUN ARKADAŞ LİSTESİNDEN 2 KİŞİYİ SİLMİŞ

Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun yürüttüğü çalışmalarda, sim kartın ve telefonun IMEI numarasının izi sürüldü. BTK’den gelen veriler doğrultusunda, sim kartın bir cihaza takılıp uçak modunda bir iş yerinin kablosuz internetine bağlandığı saptandı. IP adresi ve cihazın IMEI numarasından yola çıkan ekipler, telefonun 13 gün sonra polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok tarafından kullanıldığını belirledi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şüpheli sıfatıyla dosyaya giren ve operasyonla gözaltına alınan Gökhan Ertok’un HTS kayıtları ve banka dokümanları üzerinde yapılan incelemede, dönemin valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltında bulunan eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Savcılık, şüphelinin Gülistan Doku’nun sosyal medya hesabına ‘şifremi unuttum’ yöntemiyle tek kullanımlık şifre alarak giriş yaptığını belirledi. Ulusal Kriminal Dairesi uzmanlarının incelemesi sonucu, Ertok’un hesaba girerek sosyal medyadaki arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği tespit edildi. Şüphelinin, ayrıca yaklaşık 3 saat boyunca kullandığı belirlendi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

İLGİLİ HABERGülistan Doku dosyasında çok çarpıcı ayrıntı ortaya çıktı: Kaybolduktan 13 gün sonra 3 saat kullanıp delil silmişlerGülistan Doku dosyasında çok çarpıcı ayrıntı ortaya çıktı: Kaybolduktan 13 gün sonra 3 saat kullanıp delil silmişlerHaberi görüntüle

Ankara’da JASAT ekiplerince gözaltına alınan ve ifade işlemleri için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen Gökhan Ertok, ön mülakatta Gülistan Doku’nun sanal medya hesabına girdiğini, ancak sim kartı bir telefona taktığını hatırlamadığını öne sürerek avukat talep etti. Tunceli Barosu’nun, Gülistan Doku dosyasındaki şüphelileri savunmama kararı alması üzerine, şüpheli için Elazığ’dan avukat görevlendirildi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu arada, 13 şüpheliden 4'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Gökhan Ertok ile o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

#Gülistan Doku#Tunceli#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!