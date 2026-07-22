Gülistan Doku soruşturmasında Vali’nin eşi de gözaltında

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Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında hem yeni gözaltılar hem de dosyaya giren yeni bir tanık ifadesi dikkat çekti.

Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de dün eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 işinsanı ve 2 güvenlik korucusunun da aralarında bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın önceki aşamasında ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.

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‘HEDEFLERİ VE HAYALLERİ VARDI’

7 Temmuz’da SEGBİS aracılığıyla tanık sıfatıyla ifade veren Gülistan Doku’nun samimi arkadaşı Gülşen İlbaş, Gülistan Doku’nun geleceğe dair planları olduğunu belirterek,

şu ifadeyi verdi:

“Gülistan Doku adaletli, merhametli, neşeli çok iyi bir kızdı. Siyasetle ilgilisi yoktu. Okuluna gelip giderdi. Son dönemlerde KPSS’ye hazırlanıyordu. Bunun için kitaplar almıştı. Hedefleri ve hayalleri vardı. Asla intihar edecek bir kız değildi. Okul dışındaki zamanlarda kafelerde, restoranlarda garson olarak çalışırdı. Ailesinin maddi durumu iyi değildi.”

İlbaş, Aralık 2019’da Gülistan’ın rahatsızlandığını belirterek onu hastaneye kendisinin götürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

“Gülistan kaybolmadan önceki haftalarda çok üzgün, bitkin, solgun ve çaresiz görünüyordu. 2019 Aralık ayında bir gün Gülistan çok hastaydı ve çok mide bulantısı vardı. Ben kendisini hastaneye götürdüm. Doktorun odasına beni almadılar. Neyi olduğunu sorduğumda bana hiçbir şey söylemedi. Yemekhanede yemek yediğimiz zamanlar ise ‘Yediğim şeyler kokuyor gibi, midemi bulandırıyor’ diyordu. İştahsızdı. Çok az yiyip bırakıyordu.”

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‘HAMİLELİKTEN ŞÜPHELENMEDİM’

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Dosyada yer alan gebelik testi iddialarına karşılık İlbaş şu ifadeyi verdi:

“Benim haberim yoktu. Hamile olup olmadığından da şüphelenmedim. Sadece temmuz ayı gibi Gülistan ile Zeinal’ın birlikte tatile gittiklerini biliyorum. Bunu bana Gülistan anlatmıştı. Ben Gülistan’ın başına ne gelmiş olabileceğini bilmiyorum.”

Gülistan’ın kaybolmasının ardından her gün arama çalışmalarını takip ettiğini anlatan İlbaş, Sarısaltuk Viyadüğü çevresindeki aramalarda dalgıçların günlerce çalışma yaptığını belirterek, “Her çıktıklarında ‘Bu kız barajda olsa bulurduk’ diyorlardı” ifadelerini kullandı.

Soruşturmada son operasyonla birlikte gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürerken, Gülistan’ın akıbetine ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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DOSYADAKİ KRİTİK İDDİA

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu eski polis Gökhan Ertok’un ifadesi, bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca’yı dosyanın kritik isimlerinden biri haline getirdi. Ertok, kendisini dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile Mehmet Aca’nın tanıştırdığını belirterek, Aca’nın çalışanlarına “Valinin bütün işlerini yapın” talimatı verdiğini öne sürdü. İfadesinde, yedek SIM kartı Ankara’da teslim aldıktan sonra Aca’ya ait bilişim şirketinin ofisine götürdüğünü, Gülistan Doku’nun WhatsApp ve Instagram hesaplarına burada eriştiğini, işlemler sırasında şirket bilgisayarlarını kullanmış olabileceğini de anlattı. Savcılık, Mehmet Aca’nın dijital verilere yönelik işlemlerdeki rolünü ve iddiaları soruşturma kapsamında araştırıyor.