Gülistan Doku soruşturmasında o araç incelemede

Tunceli’de Başsavcı Ebru Cansu’nun dosyayı yeniden açmasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 12 kişiden dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in, Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde kullandığı araç, kriminal incelemeye alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü araçta Doku’dan izler arıyor. Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin geçen hafta ‘cinayet’ şüphesiyle yeni bir boyut kazanan soruşturma iki taraftan ilerlemeye devam ediyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın tutuklanan Vali Tuncay Sonel’e ilişkin bölümü Erzurum’da devam ediyor. Soruşturmanın bu yönünde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı da dün dikkat çeken bir adım attı.

PTS KAYITLARINA GÖRE...

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre eski Tunceli Valisi Tuncel Sonel’in tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel’in o dönemde BMW marka bir aracı vardı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ve yakın arkadaşı Umut Altaş, Gülistan’ın kaybolduğu gün bu aracı kullanıyorlardı. Gece saatlerinde de bu araçla hem Tunceli şehir içinde hem şehir dışında dolaştılar. Gizli tanık da Gülistan Doku’nun cesedinin bu araçla ‘taşınmış olabileceğini’ iddia ediyordu.

SATIP AYNISINI ALMIŞLAR

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı dosyadaki ifade ve diğer verileri de dikkate alarak araçta DNA incelemesi yapılmasına karar verdi. Bu süreçte Mustafa Türkay Sonel’in o dönemde kullandığı BMW marka aracı birkaç yıl önce sattığı ve yerine de yine aynı marka, aynı model ve aynı renk bir araç aldığı, önceki aracın plakasının da bu yeni araçta kullanılmaya devam ettiği belirlendi. Sonel’in bu aracı sattığı kişi de tespit edildi ve araç şimdiki sahibinin de muvafakatiyle incelenmek üzere çekiciyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetin kriminal uzmanları, Gülistan Doku eğer 6 yıl önce gerçekten bu araca binmiş veya bindirilmişse ve o günden herhangi bir iz kalmışsa o izleri araştırıyor.

BMW İLE Mİ TAŞINDI

Soruşturma dosyasında otomobili kullanan Mustafa Türkay Sonel ve yanındaki Umut Altaş’ın o gece PTS kayıtlarına girmiş görüntüleri de var. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheler doğrultusunda Gülistan Doku’nun da o sırada bu araçta olup olmadığına dair izleri araştırıyor...

