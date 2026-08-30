Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran gelişme! İntihar süsü şüphesi

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Tunceli’de 5 Ocak 2020’den itibaren kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 5’inci dalga operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından soruşturmadaki detayları paylaştı. Bakan Gürlek yaptığı duyuruda, “Gülistan’ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku’nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı. Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan’a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı” ifadelerini kullandı.

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Baraj gölünde arama çalışmasında bulunan iki dalgıç, ‘suç delillerini karartma’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gözaltına alınanların, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K., polis dalgıçları A.K., G.G. ve V.İ., soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.’nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. olduğu öğrenildi.