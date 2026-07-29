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Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyede

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#Gülistan Doku Soruşturması#Erzurum Adliyesi#Emniyet Görevlileri
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8i adliyede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 14:26

Gülistan Doku soruşturması kapsamında 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden, 8'i Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

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Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturma kapsamında, görev alan kolluk görevlilerinden şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen 19 kişinin yakalanması için 27 Temmuz’da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8i adliyede

Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 18 şüpheliden, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8'i sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi.

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Jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında adliye binasına alınan şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

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#Gülistan Doku Soruşturması#Erzurum Adliyesi#Emniyet Görevlileri

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