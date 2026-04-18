Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Sonel gözaltına alındı

5 Ocak 2020’den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada dün yeni gelişmeler yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Sonel, Elazığ’da emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Sonel hakkındaki soruşturmayı ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek. Tunceli‘deki soruşturma dosyasında Tuncay Sonel ile ilgili bölümler ayrılarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı‘na gönderilecek. Sonel’in ifadesi de Erzurum’da alınacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIĞA ALMIŞTI

İçişleri Bakanlığı’nca Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapılarak Sonel açığa alınmıştı.

Tunceli’de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel de gözaltına alınmıştı. Şu anda merkez valisi olan Sonel’in, Gülistan Doku soruşturmasında delillerin karartılmasında rol aldığı iddiaları vardı.

Türkiye’nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve eski Vali Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden, Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen polislikten ihraç Gökhan Ertok, ‘delilleri yok etme’ suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan’a son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönemde İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise ‘kasten öldürme’den tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

‘HASTANE KAYITLARI SİLİNDİ’ İDDİASI... ESKİ BAŞHEKİM GÖZALTINDA

Öte yandan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında dosyaya giren raporda, Doku’nun 31 Aralık 2019’da Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş yaptığı ancak hastane sisteminde bu kayıtların olmadığı bilgisi yer aldı. İncelemelerde, bu durumun teknik arızadan ziyade ‘seçici silme’ ihtimalini güçlendirdiği değerlendirildi. Gülistan’ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa’da gözaltına alındı. Özdemir soruşturmanın yürütüldüğü Tunceli’ye gönderilecek. Sağlık Bakanlığı da söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile o dönemki koruması Şükrü Eroğlu’nun yanı sıra Uğurcan Açıkgöz, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov’un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan ve Ferhat Güven sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Güven, Cemile Yücer tutuklanmaları talebiyle, şüpheli Uğurcan Açıkgöz ise yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

‘EBRU SAVCIMIZ TARİH YAZIYOR’

- Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, Elazığ’da gözaltına alınmasının ardından Gülistan’ın ablası Aygül Doku, açıklama yaptı. Doku “Can suyumuz olan Ebru savcımız tarih yazıyor. Tuncay Sonel ve şebekesi çökmüştür. Tutuklanacağından, ömür boyu müebbet alacağından hiç kuşkumuz yok” dedi.

- Gülistan Doku’ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddiasıyla önceki gün ‘delilleri yok etme’ suçundan tutuklanan ihraç polis memuru Gökhan Ertok’un, etkin pişmanlıktan faydalanmak için talepte bulunduğu belirtildi.