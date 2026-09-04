Gülistan Doku soruşturmasında albay ve eşi cezaevinde... Aynı anda köprüde

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GÜLİSTAN Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasına ilişkin soruşturmada 5’inci dalga operasyonda gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman ile eşi Burçin Kahraman, sevk edildikleri sulh ceza hâkimliğinde tutuklandı. Çiftin savcılıkta verdiği ifadeleri de ortaya çıktı. Gülistan Doku'nun 12.25’te son görüldüğü Sarısaltuk Köprüsü'nden çiftin kullandığı aracın yaklaşık 2 dakika sonra geçmesi ve Burçin Kahraman’ın aynı dakikada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aramasına yönelik sorular soruldu. Çift ise bu soruları, Gülistan Doku'yu görmediklerini ve araçlarına almadıklarını savunmasıyla cevapladı.

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Sarısaltuk Köprüsü ’nde eğilmiş halde bir aracın kamerasına takılan kişinin Gülistan Doku olduğu ortaya çıkmıştı.

‘ARACIMIZA ALMADIK’

Ali Kahraman, eşinin Handan Sonel’i kendilerini Tunceli’de ağırladığı için teşekkür etmek ve kentten ayrıldıklarını bildirmek amacıyla aradığını belirtti. İfadesinde eşi ve kızlarıyla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi’ne gittiklerini anlatan Ali Kahraman, "Biz Gülistan Doku’yu arabamıza almadık. Böyle bir eyleme asla katılmayız" dedi.

Burçin Kahraman da Gülistan Doku’yu görmediklerini, valinin eşi Handan Sonel’i teşekkür amacıyla aradığını savundu.

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‘ARAMALAR KADIN DEDİKODUSU’

Soruşturma dosyasında Burçin Kahraman ile Handan Sonel arasında peş peşe telefon trafiği bulunduğu belirtilerek bu aramaların içeriği soruldu. Ali Kahraman, eşinin ilk olarak teşekkür etmek amacıyla Handan Sonel’i aradığını, sonraki görüşmelerin ise 'kadın dedikodusu' niteliğinde olduğunu belirtti.

Burçin Kahraman ise telefonların bazılarının çekmeyen noktalarda başarısız aramalar olduğunu, daha sonra annesinin selamını iletmek için Handan Sonel’i aradığını söyledi. Yaklaşık 12 dakika süren görüşmede de katıldığı bir davette tanıştığı kadınlar hakkında konuştuklarını belirterek, görüşmeleri 'kadın kadına yapılan basit ve normal bir sohbet' olarak nitelendirdi.

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Tunceli’de kaybolan üniversiteli Gülistan Doku soruşturmasında önceki gün beşinci dalga operasyon düzenlenmişti.

KAMERA SORUSU

Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman’a, Gülistan Doku’nun kaybolduğu güzergâhtaki kamera sistemi de soruldu. Ali Kahraman ilk ifadesinde Tunceli-Elazığ yolu üzerinde, Elmalık Karakolu’na kadar ‘hiçbir ölü nokta olmayacak şekilde' yaklaşık 176 kamera bulunduğunu söyledi. Kameraların 24 saat izlendiğini anlatan Ali Kahraman, kendisinin görev yaptığı dönemde sistemlerin faal olduğunu ve üst düzey komutanlara verilen brifinglerde de güzergâhta ölü nokta bulunmadığının bildirdiğini ifade etti. Başsavcılık, Gülistan Doku’nun son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü’nün yaklaşık 800 metre Tunceli, 500 metre Elazığ tarafında kamera görüntüsünün bulunmadığını hatırlatması üzerine Ali Kahraman “Ben bütün kameraların ölü bölge olmayacak şekilde olduğunu söyledim ama o bölgede yanılmış olabilirim' cevabını verdi. Ali Kahraman daha sonra Sarısaltuk Viyadüğü’nün polis sorumluluk bölgesinde kaldığını belirtti.

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Eski vali Tuncay Sonel ve eşi Handan Sonel ‘suç delillerini karartmak’tan, oğulları Mustafa Türkay Sonel, “kasten öldürme” suçundan tutuklanmıştı.

‘SONEL’İN SAVUNMASINI İNANDIRICI BULMADIM’

- Ali Kahraman’a Tuncay Sonel’in Gülistan Doku’ya ait yeni SIM kartını Gökhan Ertok’a göndermesine ilişkin ‘Sinyal tespiti yaptırmak istedim' şeklindeki savunması da soruldu. Ali Kahraman, valilik makamındaki bir kişinin yerel kolluk birimleri aracılığıyla sinyal bilgilerine kısa sürede ulaşılabileceğini bilmemesinin mümkün olmadığını belirterek "Tuncay Sonel'in savunmasını açıkçası ben de inandırıcı bulmuyorum" cevabını verdi. Geçmişte Tunceli’de karma timler ve güvenlik korucularından sorumlu en üst düzey isimlerden biri olduğu hatırlatılan Ali Kahraman, Tuncay Sonel’in kendisine veya koruculara Gülistan Doku konusunda herhangi bir talimat verdiği yönündeki iddiayı reddetti. Ali Kahraman, “Tuncay Sonel'in korucular üzerinde tahakküm kurabileceğini ve onları manipüle edebileceğini düşünüyorum. Çünkü herkesi ikna edebilme, manipüle etme, algı yönetme hususlarında mahirdi" dedi.