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Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı için tutuklama istendi

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#Tunceli#Gülistan Doku#Erzurum Adliyesi
Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6sı için tutuklama istendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 09:57

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Erzurum'da adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. Yaklaşık 21 saat süren ifade işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, 6'sı tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6sı için tutuklama istendi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi.

Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6sı için tutuklama istendi

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Yaklaşık 21 saat süren savcılıktaki ifadelerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. 7 şüpheliden 6'sı tutuklanma, 1'i de adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6sı için tutuklama istendi

Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı hakkında işlem yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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#Tunceli#Gülistan Doku#Erzurum Adliyesi

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