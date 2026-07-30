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Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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#Gülistan Doku#Erzurum Adliyesi#Tutuklama Kararı
Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4ü tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 18:26

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında; 4.⁠ ⁠dalga operasyonda hakkında işlem yapılan ilk 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında işlem yapılan 19 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerden 8'i, dün sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 6'sı tutuklama talebiyle, 1'i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 3 polis memuru adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 polis memuru ise savcılık aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı 2 adli kontrole itiraz etti.

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Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer 10 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Erzurum Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor. Önceki operasyonlarda 16 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 21 ve 23 Temmuz tarihlerinde Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 16'sı tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Türkan Soner, eşi Handan Soner, ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok ile bir güvenlik korucusu da bulunuyor.

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#Gülistan Doku#Erzurum Adliyesi#Tutuklama Kararı

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