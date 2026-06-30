Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de hakim karşısına çıkmıştı! Umut Altaş’ın duruşması ertelendi

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Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, HSK'nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ebru Cansu'nun talimatıyla yeniden ele alındı. JASAT'tan oluşturulan özel ekip tarafından yaklaşık 700 saatlik KGYS ve güvenlik kamerası görüntüsü ile PTS kayıtları incelendi, yeni görüntüler dosyaya eklendi. Elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma cinayet dosyasına dönüştürüldü. Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. ABD'de bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan diğer şüpheli Umut Altaş ise bulunduğu ülkede gözaltına alınıp tutuklandı.

VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklandı. Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Yağma’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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DÖNEMİN VALİSİ DE TUTUKLU

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Vali Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılması için JAK ve JASAT ekiplerinin yer altı görüntüleme cihazlarıyla belirlenen bölgelerde arama çalışmaları devam ediyor.

UMUT ALTAŞ, 21 TEMMUZ’DA YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

ABD’de tutuklanan Umut Altaş’ın ise göçmenlik mahkemesindeki duruşması bugün gerçekleştirildi. Altaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya çevrim içi olarak, turuncu mahkum kıyafetiyle katıldı. Duruşmaya başkanlık eden Yargıç Adam Panopoulos, Altaş’ın avukatının davaya yeni dahil olduğunu ve dosyaya hazırlanabilmek için ek süre talep ettiğini belirterek duruşmanın ertelenmesine karar verdi. Yargıç Panopoulos, bugünkü oturumun daha önce Altaş’ın yaptığı sığınma başvurusuna ilişkin ‘bireysel duruşma’ olarak planlandığını belirterek, “İster değiştirilmiş bir başvuru olsun, ister başka bir yasal koruma talebi olsun, bunların tamamının 17 Temmuz 2026 tarihine kadar mahkemeye sunulması gerekiyor” dedi.

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Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 21 Temmuz 2026 tarihinde yapılmasına karar verdi. Sığınma başvurusunun reddedilmesi halinde ise Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan Altaş’ın iadesine ilişkin hukuki sürecin başlayabileceği değerlendiriliyor.