Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 07:00

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan’da operasyonlar düzenlenmişti.

Aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de olduğu 17 şüpheliden 12’si tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel, Şükrü Eroğlu,  Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer ve Erdoğan Elaldı, Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Nakil kararının Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğu kaydedildi.

