Gülistan Doku soruşturmasında 6'ncı dalga: 2 emniyet mensubu gözaltına alındı

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında, delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği iddiasıyla 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, olay tarihinde Tunceli'de görev yapan ve halen Antalya'nın Alanya ilçesindeki KOM ve Trafik şubelerinde görevli 2 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında 6'ncı dalga operasyon başlatıldı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği iddiasıyla aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine başlandı.

Operasyon kapsamında, olay tarihinde Tunceli'de görev yapan ve halen Antalya'nın Alanya ilçesindeki KOM ve Trafik şubelerinde görevli 2 emniyet mensubu gözaltına alındı.