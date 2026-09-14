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Gülistan Doku soruşturmasında 6'ncı dalga: 2 emniyet mensubu gözaltına alındı

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#Gülistan Doku Soruşturması#Emniyet Mensupları Gözaltı#Erzurum Başsavcılığı
Gülistan Doku soruşturmasında 6ncı dalga: 2 emniyet mensubu gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 14:36

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 6'ncı dalga operasyonda 2 emniyet mensubu gözaltına alındı.

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında, delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği iddiasıyla 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, olay tarihinde Tunceli'de görev yapan ve halen Antalya'nın Alanya ilçesindeki KOM ve Trafik şubelerinde görevli 2 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında 6'ncı dalga operasyon başlatıldı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği iddiasıyla aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine başlandı.

Operasyon kapsamında, olay tarihinde Tunceli'de görev yapan ve halen Antalya'nın Alanya ilçesindeki KOM ve Trafik şubelerinde görevli 2 emniyet mensubu gözaltına alındı.

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#Gülistan Doku Soruşturması#Emniyet Mensupları Gözaltı#Erzurum Başsavcılığı

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