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Gülistan Doku soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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#Gülistan Doku#Tunceli#Erzurum Adliyesi
Gülistan Doku soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 10:12

Gülistan Doku soruşturmasının 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı.

Gülistan Doku soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesine getirilen zanlıların sorgu işlemleri devam ediyor.

Diğer 7 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K, polis dalgıçları A.K, G.G. ve V.İ, soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö'nün çocukları D.Ö, S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.

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#Gülistan Doku#Tunceli#Erzurum Adliyesi

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