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Gülistan Doku soruşturması: Umut Altaş'ın söylediği noktalarda arama çalışmaları sürüyor

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#Gülistan Doku#Tunceli#Umut Altaş
Gülistan Doku soruşturması: Umut Altaşın söylediği noktalarda arama çalışmaları sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 11:38

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD'de gözaltına alınan ve ülkeye iadesi beklenen Umut Altaş'ın gösterdiği noktalarda arama çalışması sürüyor.

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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Gülistan Doku soruşturması: Umut Altaşın söylediği noktalarda arama çalışmaları sürüyor

ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmış, ardından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ülkeye iadesi beklenen Altaş, yakalanmadan önce açıklama yapmıştı. Cesedin tam yerini bilmediğini ifade eden Altaş, üniversite, Aktuluk Mahallesi, Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini ifade etmişti.
Gülistan Doku soruşturması: Umut Altaşın söylediği noktalarda arama çalışmaları sürüyor

Altaş'ın ifade ettiği noktalarda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla önceki günlerde aramalar başlatıldı. Ekipler Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışmasını sürdürüyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.

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#Gülistan Doku#Tunceli#Umut Altaş

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