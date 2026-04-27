Gülistan Doku soruşturması | Dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrıldı

Haberin Devamı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrıldı.

Yalova İl Emniyet Müdürü olan Delen, talimat üzerine Erzurum'a geldi. Delen'in Erzurum Adliyesi'nde ifade işlemleri başladı.

Tunceli'de 2019-2021 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Delen, 23 Ocak 2026'da Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı.

12 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Haberin Devamı

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmış, Tunceli Devlet Hastanesi'nin bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E. de gözaltına alınmıştı.

EKİPLER, KARADAN ULAŞILAMAYAN BÖLGELERE HELİKOPTERLE GÖTÜRÜLÜYOR

Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Adalet Bakanlığı’nın talebi ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, son teknoloji cihazlarla Tunceli’ye sevk edildi. JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, dosyada yer alan şüphelilere ait daraltılmış baz verileri ile şüpheli hareket noktalarını esas alarak belirlenen alanlarda yoğunlaştığı belirtildi. Sarp, dağlık ve karlı yapısı nedeniyle karadan ulaşımın neredeyse mümkün olmadığı bölgelere, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Skorsky tipi helikopterle ulaştırılan ekipler, yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama faaliyetini gerçekleştiriyor. Kızılötesi sinyallerle çalışan sistem sayesinde toprağın altı üç boyutlu olarak görüntülenirken, şüpheli noktalar detaylı şekilde inceleniyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü arama faaliyetlerinde, ‘insan kalıntılarını tespit edebilen’ kadavra köpekleri de görev yapıyor.