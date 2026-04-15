Gülistan Doku soruşturması cinayete yöneldi… 6 yıllık sır perdesi aralanıyor

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Doku’nun bulunması için cep telefonu sinyallerini izleyen güvenlik güçleri, saat 11.29’da Atatürk Mahallesi’ndeki minibüs durağından üniversite aracına bindiğini tespit etti. Yol güzergâhındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelere rağmen Doku’nun araçtan nerede indiği tespit edilemedi. Soruşturma açıldı, gözaltılar oldu, aylarca bölgede aramalar yapıldı ancak bir sonuç alınamadı. Gülistan’la ilgili soruşturma adeta kördüğüm olmuştu.

BAŞSAVCI CANSU İLE DOSYA SİL BAŞTAN

Ta ki 2024 yılında Türkiye’nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu Tunceli’ye atanana kadar... İlk iş olarak Gülistan Doku’nun ailesiyle görüşen Ebru Cansu, “Bir başsavcıdan önce ben bir kız çocuğu annesiyim, Gülistan benim de kızım. Ben bu yola başımı koyarım Gülistan’a ne olduğunu bulacağım” sözünü verdi. Soruşturmayı en baştan yürütme kararı alan Başsavcı Cansu’nun talimatıyla özel ekip kuruldu. Kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan’a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67’si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.

Gülistan Doku’nun son görüntüleri...

VALİNİN OĞLU VE KORUMASI DA GÖZALTINA ALINDI

Ve ‘cinayet’ şüphesiyle 15 kişinin yakalanmasına yönelik pazartesi gecesi düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İzmit, Antalya, Elazığ ve Tunceli’de aralarında Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abarakov., onun eski polis olan üvey babası Engin Y., annesi Cemile Y., dönemin Tunceli Valisi olan halen İçişleri Bakanlığı müfettişi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay S., onun arkadaşı Uğurcan A., Tunceli İl Özel İdare çalışanı Erdoğan E., ihraç eski polis memuru Gökhan E., Munzur Üniversitesi’nde kameralardan sorumlu görevliler Savaş G. ve Süleyman Ö., Celal A., Nurşen A. ve Sonel’in koruması Şükrü E. gözaltına alındı. 2 şüpheli ise aranıyor.

FİRARİ ŞÜPHELİYE KIRMIZI BÜLTEN

27 Ocak 2022’de soruşturma dosyasına gizli bir not girdiği, şüpheli U.A.’nın notun kamuoyuna yansımasından birkaç ay sonra ABD’ye gittiği bildirildi. Firari U.A. için kırmızı bülten yayınlanacak. Tunceli Barosu gözaltına alınan şüpheliler için avukat görevlendirilmeyeceğini açıkladı.

13 KİŞİ GÖZALTINDA… WHATSAPP YAZIŞMASI DOSYAYA GİRDİ… SON MESAJINDA ‘KORKUYORUM’ DEDİ

Gülistan’ın kaybolmadan önce yabancı uyruklu sevgilisi Zeinal Abarakov ile yaptığı son WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Kaybolmasından bir gece önce 4 Ocak 2020’de saat 00.34’te Gülistan’ın Abarakov ile yaptığı konuşma şöyle:

Gülistan Doku: Korkuyorum sadece

Zeinal Abarakov: Yurda geç. Yoksa Kuba’nın yanına

Gülistan: Benden nefret ediyorsun

Zeinal Abarakov: Ben çok seviyorum seni

Gülistan: Konuşmuyorsun di mi

Zeinal Abarakov: Yurda geç. Yoksa Kuba’nın yanına. Bunu yapmadın zmn kadar. Ben de konuşma

Gülistan: Zaman yok artık bizim için. Bitti zaman

Zeinal Abarakov: Herkes arıyor. Seni soruyor.

Soruşturma birimlerinin tespitlerine göre Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce en son görüştüğü kişinin sevgilisi olduğu değerlendiriliyor. Bu son temasın ardından genç kadından bir daha haber alınamadı.

8 ilde düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İŞTE SORUŞTURMADAKİ KIRILMA NOKTALARI...

SORUŞTURMADA ilk gelişme 2022’de yaşandı. Aile avukatının kapısına bırakılan isimsiz notta, Gülistan Doku’nun bazı isimlerle ilişkisine dair iddialar yer aldı. 2025’te “Şubat” kod adlı gizli tanığın ifadesi ise dosyanın seyrini tamamen değiştirdi.

ŞÜPHELİ ARAÇ VE GECE HAREKETLERİ: Not sonrası yapılan teknik incelemelerde bazı araçların gece saatlerinde ıssız ve dağlık bölgelerde hareket ettiği tespit edildi. Kayıtlardaki çelişkiler ve şüpheli güzergâhlar dosyaya girdi.

SİM KARTA MÜDAHALE İDDİASI: Gülistan’a ait SİM kart üzerinden yapılan incelemelerde, hat ve hesaplar üzerinde müdahale iddiaları da soruşturma dosyasına yansıdı. Bu durum, delil karartma şüphesini güçlendirdi.

700 SAATLİK KAMERA KAYDI İZLENDİ: 2025’te ortaya çıkan gizli tanık, Gülistan Doku’nun öldürüldüğünü öne sürerek olayın ardından cesedin birden fazla kez taşındığını iddia etti. Tanığın tarif ettiği noktalarda yapılan aramalarda şüpheli bulgulara ulaşıldı. Uzun süre “kayıp” ve “intihar” ihtimalleri üzerinden yürüyen dosya, yeni başsavcının göreve gelmesiyle cinayet şüphesiyle yeniden ele alındı. 700 saatlik kamera kaydı yeniden incelenirken, gizli tanık ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi.

AİLESİ ADLİYEYE GİTTİ TEŞEKKÜRLER BAŞSAVCIM

Doku’nun Diyarbakır’da yaşayan annesi, babası ve ablası, bu gelişmenin ardından dün sabah Tunceli’ye gitti. Adliyeye giden aile, Başsavcı Ebru Cansu ile görüştü, çabalarından dolayı teşekkür etti. Çıkışta gözyaşları içerisinde açıklama yapan anne Bedriye Doku, “Sayın Adalet Bakanı’na, sayın savcıya, hâkimlere, savcılara, polise ve jandarmaya hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Daha kadınlar ölmesin, öğrenciler ölmesin, başka Gülistan ölmesin, yeter” dedi. Gülistan’ın “kaybolması” sonrası yapılan arama çalışmalarını hatırlatan Bedriye Doku, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in arama çalışmalarında aileyi baraj etrafına yönlendirdiğini öne sürdü. Baba Halit Doku da “Adalete güvendiğimiz için adalet yerini buldu. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu. Abla Aygül Doku ise “Yaralı bir aileyi oraya götürüp, ‘Yasını tutun, kızınız intihar etti’ dedi Tuncay Sonel bize. Başsavcımız Ebru Cansu tarih yazıyor. Bunun üzerinin örtülmesini istemiyoruz. 6 yıl geçti, adalet arıyoruz. Sizler Gülistan’ın sesini duyurmasaydınız, kadınlar ‘Gülistan Doku nerede’ demeseydi, Başsavcı Ebru Cansu olmasaydı ‘Gülistan intihar etti’ olarak kalacaktı. Bu bir utançtır” dedi.

BAKAN GÜRLEK: UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN

ADALET Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır. Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku Ailesi’nin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye Yüzyılı, adaletin yüzyılı olacaktır’ vizyonu doğrultusunda faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar hukukun tüm imkânlarını seferber etmeye devam edeceğiz.”

AVUKAT ÇİMEN: İNTİHAR ALGISI OLUŞTURULDU

Doku Ailesi’nin avukatı Ali Çimen, Gülistan’ın baraj gölünde intihar ettiği algısı oluşturulduğunu ifade ederek, “Burada biliyorsunuz aramalar yapıldı dalgıçlar tarafından. Gülistan’ın suya attığı söylenen ufak bir not kâğıdı bile bulunmuştu. Gülistan 1.60 boylarında, 55-60 kiloydu. Üzerinde parka, sırtında sırt çantası vardı. Baraj gölünde olmadığı net şekilde ortadaydı. Ancak Gülistan’ın intihar ettiği algısı oluşturuldu. Bu algı da ortaya çıktı ki üst düzey kamu görevlisi tarafından yapılmış” iddiasında bulundu.

(Serhat Ozan YILDIRIM / DHA)