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Gülistan Doku soruşturması: Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

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#Gülistan Doku#Tuncel Sonel#Tutuklama
Gülistan Doku soruşturması: Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5i tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 13:34

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Son kararla birlikte soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi.

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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturması: Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5i tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığınca 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki işlemlerin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Gülistan Doku soruşturması: Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5i tutuklandı

Hakimlik, 5 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Böylelikle Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi.

Gülistan Doku soruşturması: Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5i tutuklandı

Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 18'i gözaltına alınmıştı.

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#Gülistan Doku#Tuncel Sonel#Tutuklama

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