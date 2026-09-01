Gülistan Doku soruşturması: 1 kişi daha tutuklandı

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Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3’ü dün Erzurum Adliyesine getirilmiş ve bunlardan balık adam Gürkan Gürdal, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu günde adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden birisi daha mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 6 şüpheliyle ilgili işlemler devam ediyor.

Bu gelişmelerin ardından Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 30'a yükseldi.