Gülistan Doku kimdir? Gülistan Doku'ya ne oldu?

Tunceli, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 10 gün önce çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Başvuru sonrası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan için arama çalışması başlattı. Genç kızın kaybolmasından bir gün önce, Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok(23) ile ailesinin evinde tartıştığı iddia edildi. Abarok’un Tunceli’de görevli bir polis memurun üvey oğlu olduğu iddia edilirken, Gülistan’ın kaybolmasından sonra Tunceli’den ayrıldığı ve yurt dışına gittiği öne sürüldü.

GÜLİSTAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tunceli'de, 100 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarını izleyen Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşi Gülistan'dan 100 gündür haber alamadıklarını söyledi.

Bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında çıkan haberlerin aileyi üzdüğünü belirten Doku, "Gülistan o gece yurda gitmedi diye, bütün haberlerde 'odasında intihar mektubu bulundu' deniyor. Peki intihar mektubu nerede? Biz aile olarak intihar mektubunu neden bulamıyoruz. Bu açıdan da avukatımız gereken hukuki süreci başlatmıştır." dedi.

Arama çalışmalarından bir sonuç elde edilememiş olmasının akıllara başka soru işaretleri getirdiğini ifade eden Doku, "Gülistan'ın sudan çıkmadığı her gün bizim için bir umut." diye konuştu.