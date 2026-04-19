Gülistan Doku gündeminden sonra gözler Rabia Naz'ın ölümüne çevrildi: Baba Şaban Vatan'dan dikkat çeken çağrı

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Rabia Naz Vatan’ın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.

Raporda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmasında takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Kararda küçük kızın ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde bir delil tespit edilemediğine yer verildi. 130 kişinin tanık olarak dinlendiği kaydedilen açıklamada, "Tüm dosya kapsamından, Rabia Naz Vatan'ın evinin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varılmış, başka birinin kusuru tespit edilemeyen olay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

‘İNŞALLAH ARTIK GEREKEN YAPILIR’

Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasındaki yeni gelişmelerin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, ‘Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor’ açıklamasına ilişkin konuştu. Ziyaret ettiği kızının kabrine çiçek bırakıp, Bakan Gürlek’in açıklamasının umut verici olduğunu belirten Vatan, Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nü aradığını belirterek “İnşallah artık gereken yapılır” dedi.

‘GÜÇ ALIR GİBİ SIMSIKI ELİMİ SIKMIŞTI’

Olay günü yaşadıklarını DHA’ya anlatan Şaban Vatan, “Rabia Naz, okuldan çıktıktan sonra gittiği eczanedeki annesinin yanından ayrılıyor. Öncesinde kırtasiyeye gitmiş, arkadaşlarıyla dondurma alıp yemişler. Annesinin yanından ayrıldıktan sonraki süreçte Rabia Naz’a ne olduğu hala ortaya çıkmadı. O gün saat 17.17’de bana bir telefon geldi. Trabzon’un Beşikdüzü ilçesindeydim. ‘Naz’a bir şey olmuş, yüzünde de bir şey var. Yolun kenarında duruyor’ dendi. Ben o panikle Eynesil’e geldim. O panikle yolda 112’yi aramıştım. Ambulans gelmişti ve Rabia Naz sırt üzeri yolun kenarına, iş yerimin önündeki kısma bırakılmıştı. Bulunduğu yerde sürüklenme gibi hiçbir iz yoktu. Bir çocuğu sırt üzeri bırakıp kaçmışlar gibiydi. Sırtında okul çantası olması gerekirdi, o bile yoktu. Hastaneye gitti ve Rabia Naz yaşıyordu. Yavrum acı içerisinde kıvranıyordu, ambulans içerisinde çığlık atmış. Sağ tarafında kan vardı ama burnu bile kanamamıştı. Aynı zamanda ayağında açık ve ciddi büyüklükte bir yara vardı. Kemikleri görünüyordu ama yaranın etrafında kan yoktu. Beni odadan çıkardılar. Kızıma cesaret vermek için elini tutmuş, ‘Kızım korkma, yanındayım’ demiştim. Güç alır gibi sımsıkı elimi sıkmıştı. Biz umutluyduk ve sadece ayağındaki yaradan ötürü endişemiz vardı. Naz’ın okul çantasını aramaya başladık. Olay yeri inceleme saat 20.00’a kadar da inceleme yapmış. Her yer arandı ama çantayı bulamadık. Bir süre sonra acildeki doktor, Rabia’yı kaybettiğimizi söyledi. Morg kısmının kapısında kızımızı bekledik. Hastane sedyesinden morg sedyesine kendim aldım. Rabia Naz’a araç çarptığı net olarak belliydi hatta fail araç aranıyordu” diye konuştu.

‘KATİLLERİN HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALMASINI İSTİYORUZ’

Kızının okul çantasını sakladığını söyleyen Vatan, “Sayın Bakan Beyin şu anda yaptığı açıklamalara göre Rabia Naz, Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku ile ilgili biz, katillerin yargılanmasını, hak ettikleri cezaları almasını istiyoruz. Rabia Naz’a araç çarptığı anda hastaneye yetiştirilmiş olsaydı, yaşayacaktı ki zaten yaşıyordu. İç organlarında hasar yoktu. Ölümüne de sebep oldular. Rabia Naz’ın okul çantası burada. Çantası bana takipsizlik kararı sonrasında verildi. Aldıktan sonra hiçbir yerine dokunmadım. Adli torbada olduğu gibi duruyor. Hiç açmadım ki tekrar incelensin diye. Çantanın altında simsiyah çizgili bir iz var; üzerinden bir şey geçmiş gibi. Araç lastik izi olma olasılığı çok yüksek. Rabia Naz’ın okul çantasında hiçbir ize rastlanmıyor. Çantayı tutuğu yer belli, her gün sırtına aldı, ders saatlerinde çantasını açıp kapattı. Rabia’nın parmak izi, naylon dokulu bir çantada nasıl olmaz? "ifadelerini kullandı.

‘BEDELLER ÖDEDİK’

Bakan Gürlek’in duyarlılığının farkında olduklarını kaydeden Şaban Vatan, şöyle konuştu:

“12 Nisan, Rabia Naz’ın ölüm yıl dönümüydü. Onun ardından gündeme gelen Gülistan Doku olayını Sayın Bakan Bey de yakından takip ediyormuş. Özel kalemini arayarak, bu konuyla ilgili bilgi almak istedim ve randevu talep ettim. Biz de bildiğimiz ve süreçte elde ettiğimiz tüm verileri Bakan Beye aktarmak istiyoruz. Bir ekip kurulmuş, bu ekiple sağlıklı sonuçlara gidilmesini bekliyoruz. Gülistan Doku’nun ardındaki süreç bize umut oldu. Bakan Beyin duyarlılığının farkındayız. Çabaladık ve anlatmaya çalıştık hatta bedeller ödedik. Gülistan Doku ve Dorukhan Büyükışık dosyaları hepsini anlatıyor. Rabia Naz da Rojin Kabaiş de aynıdır. Her can önemlidir. Biz, her şeyin en etkin şekilde yeniden soruşturulmasının başlatılmasını istiyoruz. Kurmuş olduğu ekibin özveriyle çalışmasını ve bizlerle de aile olarak görüşülmesini istiyoruz.”

‘BU SAATTEN SONRA İNŞALLAH SONUCA GİDİLİR’

Vatan, “8 yıl içerisinde bizler de bilgiler elde ettik ve sunacak olduğumuz bir yer yoktu. Bu saatten sonra inşallah sonuca gidilir. Dorukhan Büyükışık cinayetinde çok ümitlenmiştim. Gülistan Doku olayını da hep yakından takip ettik. Umut ediyoruz ki Gülistan’ın da bedeni inşallah bulunur. Umutluyum; gelinen süreç, tüm toplumun takibinde. Bu süreç bizim için umuttur. Sayın Bakanın da bu konuda tam yetkisi var. Biz de Sayın Bakandan bunu bekliyorduk. Bakanımız da Rabia Naz ve Rojin Kabaiş için de özel inceleme yapılacağını belirtmiş. Sadece adalet istiyoruz” dedi.