Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Oklar aynı isme döndü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2026 07:00

5 Ocak 2020’den bu yana üniversite öğrencisi Gülistan Doku’dan haber alınamıyordu. Doku Ailesi’nin avukatı Ali Çimen, olayın olduğu dönem üst düzey bir kamu görevlisinin soruşturmayı örtbas ettiğinden şüphelenildiğini belirtti. Çimen, kendilerine ulaşan bir ‘itirafçı’nın aynı adı ısrarla zikrettiğini, bu ismi savcılığa bildireceklerini açıkladı.

Tunceli’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku (21), 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Doku’nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği belirlendi. 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan Doku’ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı. Doku’nun erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., olaydan yaklaşık 2 yıl sonra Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeinal A., 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurtdışı yasağı koyuldu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye’nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını raftan indirip incelemeye başladı.

‘YURTDIŞI TELKİNİNDE BULUNMUŞ’

Gülistan Doku’nun aile avukatı Ali Çimen, “24 Ocak 2020 tarihinde bir tutanak tutulmuştu. Bu tutanağa göre suya düşen bir nesne izlenimi yaratılmıştı. Gülistan’ın suya atladığı, dolayısıyla intihar ettiği iddia edilmişti. Biliyorsunuz bu tutanak sonrasında 220 gün boyunca Munzur Gölü’nde araştırmalar yapılmıştı. Suya düşen nesnenin Gülistan olduğu, dolayısıyla Gülistan’ın intihar ettiği değerlendiriliyordu. Bu soruşturmanın ilerleyen aşamasında biz buna itiraz etmiştik. Dosya Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenmişti. O sırada suya düşen bir nesnenin olmadığı yönünde bir rapor gelmişti. Bu rapor sonrasında artık biz dosyanın insan öldürme şeklinde ele alınmasını talep etmiştik. Ama dosyamız uzun bir süre işlemsiz kalmıştı. Buna ilişkin dosyamızda yer yer üst düzey bir kamu görevlisinin adı geçmekteydi. Soruşturmanın örtbasına yönelik olarak çaba sarf ettiği değerlendiriliyordu. Hatta şüphelilerin beyanında bile kendilerini yurtdışına çıkmaları konusunda kendisinin telkini olduğunu söylenmekteydi” dedi.

Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Oklar aynı isme döndü

Kendilerine Gülistan Doku dosyasının örtbas edilmesine yönelik rol aldığına ilişkin beyanı olan birinin ulaştığını söyleyen avukat Çimen, “Yine üst üste o kamu görevlisinin adını verdi. Burada bir örtbas meydana geldi. Örtbasta da kendisinin görev aldığını bize açıkça belirtti. Bunları savcılığa ileteceğiz” ifadelerini kullandı.

