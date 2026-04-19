Gülistan Doku dosyasında eski vali gözaltında | Rojin Kabaiş'in babası da protokoldeki bir ismi işaret etti: Bizim olayda da ondan şüpheleniyorum

Tunceli Adliyesi önünde bekleyen Aygül Doku, gazetecilere, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi hakkında, avukatlarının tutuklama talebiyle başsavcılığa dilekçe verdiğini söyledi.

Başsavcı Ebru Cansu'ya güvendiklerini ifade eden Doku, "Adalete inanıyoruz. Bunların (zanlıların) da en ağır şekilde müebbet almasını istiyoruz." dedi.

Anne Bedriye Doku da Başsavcı Ebru Cansu'nun kızının katilini bulacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah benim kızımın da bir an önce kemikleri bulunacak. Bir mezarı da olsun. Ben gideceğim, bir Fatiha okuyacağım. Onlar da müebbet alacak inşallah. Ebru savcıya ne desem azdır, teşekkürü orada bırak, onun ayağını öpüyorum. 6 senedir ben bu dağlarda geziyorum."

ROJİN KABAİŞ'İN BABASINDAN AİLEYE ZİYARET

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku’nun ailesine destek için Tunceli’ye geldi. Kızının dosyasında 2 erkek DNA'sı tespit edildiğini söyleyen Kabaiş, Van Valisinden destek istedi. Doku ailesi ise şüpheli Mustafa Türkay Sonel’in annesi hakkında tutuklama talebiyle dilekçe verdi.

ACILI ANNENİN ELİNİ ÖPTÜ

Van’da iki yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, 10 kişinin tutuklandığı Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın ailesine destek olmak için Tunceli Adliyesi’ne geldi. Kabaiş, adliye önünde Gülistan’ın annesi Bedriye ile ablası Aygül Doku ile görüştü. Nizamettin Kabaiş, Bedriye Doku’nun elini öptü.

BİZ DE REKTÖRDEN ŞÜPHELENİYORUZ

Nizamettin Kabaiş, Rojin dosyasının da çözüleceğine inandıklarını belirterek, “Doku ailesi çok büyük acılar çektiler. 6 yıldır bu acıyı çekiyorlar. Biz de 2 yıldır büyük acılar çektik, bize çektirdiler. Onlar validen şüphe etmişti, bizim olayda da rektörden çok şüpheleniyorum. Akrabasıdır, parmağı vardır içinde, ben biliyorum. Kamera kayıtları silinmiş. Hal hareketlerinden dahi bellidir. Otopsi odasına girmiş. Sürekli onun yüzüne de vuruyorum bunu. Taziyeye de gelmedi. Biz çocuğumuzu size emanet etmiştik. Siz ‘bunlar bizim evladımızdır, bizim kızımızdır’ demeliydiniz. Hiç mücadele etmediler. Hiç demedi ki ‘benim öğrencimdi, başına ne geldi’ diye. Aynı şekilde Gülistan Doku da öyle oldu. Böyle olmaması lazım. Bizim makama saygımız vardır. Devletimize güveniyoruz. Ama şahsi kızımıza sahip çıkmamışlar. Hakkımızı onlara helal etmeyeceğiz, bu olayın peşini de hiç bırakmayacağız” dedi.

‘DEVLETİMİZE, ADALET BAKANIMIZA GÜVENİYORUM’

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sözlerinin kendisini duygulandırdığını belirten Kabaiş, “Suçumuz günahımız nedir? Bu insanlar, bu aile 6 senedir burada acılar çekiyor. Bu yolda belki yüzlerce defa gelip, gittiler. Biz de sürekli Van’a gidip geliyoruz, acılar çekiyoruz. Onların umurunda değil. Rojin Kabaiş’in dosyasına 6 aydır hiçbir şey yapılmamış. Dosya halen o şekilde rafta duruyor. 2 erkek DNA’sı da tespit edildiği halde halen bir adım atılmadı. Sadece ‘telefonu yurt dışında, onu bekliyoruz’ diyorlar. Allah’ın izniyle her şey çözülecek, hem Rojin’in hem Gülistan’ın. Adalet Bakanımıza da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimize, Adalet Bakanımıza güveniyorum. Onun tarihi kelimeleri vardı, çok duygulandım, çok ağladım. Kendisi de söyledi. ‘Kim olursa olsun, güçlüye dokunulmaz algısı yapmasınlar’ diye. İnşallah her şeyi çözecek. Bizimki de ortaya çıkacak. Bu annenin hakkı nasıl ödenecek? 6 yıldır bu aile acı çekiyor. Bizimki de onun benzeridir. Van Valisine sesleniyorum. Bize yardımcı ol, her şey açığa çıksın. Kimin parmağı varsa, kim olursa olsun çözülsün. Gülistan Doku’daki gibi her şey açığa çıksın. Çünkü kameraları silmişler, dar baz çalışması yapılmadı, 2 erkek DNA’sı var” diye konuştu.

‘İNŞALLAH SİZİNKİ DE BULUNUR’

Gülistan’ın annesi Bedriye Doku da sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, “Ben bir anneyim. Bunlara müebbet verilmesini istiyorum. Ben kızımın katillerini buldum, inşallah sizinki de bulunur. Kızımın kemiklerini istiyorum. İnşallah Ebru Cansu gibi bir savcı da size denk gelsin. Ebru Cansu kızımın katillerini buldu, inşallah sizin de bulunacak. İnşallah kızımın da bir mezarı olur. Ben gidip bir Fatiha okuyacağım” dedi.

10 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tuncay Sonel'in Erzurum Emniyet Müdürlüğünde, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in ise Tunceli'de jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.