Gülistan Doku cinayetini ortaya çıkaran başsavcı Ebru Cansu'dan jandarmaya ziyaret

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Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada görev yapan JASAT ekipleri, çalışmalarını Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüyor. Soruşturma kapsamında olay gününe ilişkin kamera kayıtları, tanık beyanları, HTS ve baz istasyonu verileri ile teknik deliller yeniden incelenirken, elde edilen bilgiler analiz ediliyor.

Başsavcı Ebru Cansu, ziyaret kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal ve JASAT personeliyle bir araya geldi. Soruşturma sürecinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Cansu, ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Soruşturmanın gizliliği kapsamında çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.