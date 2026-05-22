Gülistan Doku cinayetinde yeni gelişme! Görüntüler FBI ile paylaşıldı

#Gülistan Doku#Gülistan Doku Cinayeti#Umut Altaş Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 19:29

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş'ın yakalanması için girişimler hızlandırıldı. Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın 24 TV'de yayınlanan röportajı Interpol ve FBI ile paylaşıldı.

Alınan bilgiye göre, yapılan açık kaynak araştırması sonucunda kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın 24 TV ve Akşam gazetesine röportaj verdiği tespit edildi.

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın gerçekleştirdiği röportajda, suçlu olmadığını ifade eden şüphelinin, hakkında kırmızı bülten yayımlandığından haberinin bulunduğunu ve Türkiye'ye dönme niyetinde olduğunu söylediği belirlendi.

Söz konusu haber bağlantısı, değerlendirilmek üzere ABD Interpol Birimi, FBI irtibat görevlisi ve Interpol Genel Sekreterliği Kaçak Soruşturma Destek Birimi (FIS) ile paylaşıldı.

ABD'nin New York şehrinde olduğu belirtilen firari şüpheli Altaş röportajda, Türkay Sonel'in cinayeti işlediğini bizzat kendisine itiraf ettiğini öne sürdü.

ABD'de bulunduğu süre içinde Türkay Sonel ile birkaç kez telefonla görüştüğünü belirten Altaş, artık kaçmayacağını ve bildiği her şeyi yargıyla paylaşacağını açıkladı.

