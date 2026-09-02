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Gülistan Doku cinayetinde yeni gelişme: Eski erkek arkadaşı ifade verdi

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#Gülistan Doku#Tunceli Cinayeti#Eski Erkek Arkadaş
Gülistan Doku cinayetinde yeni gelişme: Eski erkek arkadaşı ifade verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 05:37

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, tutuklu bulunduğu Erzincan’daki cezaevinden Tunceli’ye getirilerek, Başsavcı Ebru Cansu tarafından 4 saat ifadesi alındı.

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Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklananlar arasında yer alan Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Erzincan Cezaevi'nden Tunceli’ye getirildi. Öğleden sonra Tunceli Adliyesi’ne götürülen Abarakov’un ifadesi, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alındı. Yaklaşık 4 saat süren ifade işlemlerinin ardından Abarakov, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden cezaevine götürüldü.

 

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#Gülistan Doku#Tunceli Cinayeti#Eski Erkek Arkadaş

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